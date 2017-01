Tone Damlis comebacksingel flopper

«Pinnacle» får lunken mottagelse av publikum.

Tone Damli har meldt retur til popsirkuset.

Singelen «Pinnacle» ble sluppet sist fredag, til stor oppmerksomhet i media. De foreløpige tallene vitner ikke om suksess.

Tvert imot: Låten er ikke engang blant de 40 mest populære på den nylig oppdaterte VG-lista.

Den er heller ikke blant de 50 mest populære på Spotifys norgesliste.

AKTUELL: Tone Damli er ute med sin første nye musikk siden 2014. Foto: UNIVERSAL

På iTunes' daglig oppdaterte liste nådde den femteplass kort tid etter slipp.

Der er den i skrivende stund på 56. plass – rett bak Astrid Smeplass' ni måneder gamle «Hurts So Good».

Svak streaming



Etter en uke står «Pinnacle» oppført med 180.787 avspillinger på Spotify. Låten har fått solid eksponering av streamingtjenesten.

Tallet høres kanskje gjevt ut isolert sett, men det blir snaut om man eksempelvis sammenligner med en annen fersk norsk popsingel, Julie Bergans «Blackout».

«Blackout» har i snitt nesten 175.000 avspillinger daglig.

De daglige tallene for «Pinnacle» er synkende.

Damli- og Bergan-singlene har samme produsent, Joakim «Kid Joki» Haukaas.

Torsdag var hun sparsommelig med å kommentere fremtiden sin - se intervjuet her:

På YouTube har Damli-låten litt over 75.000 visninger.

VGs anmelder ga «Pinnacle» terningkast 2. I Dagbladet fikk låten terningkast 3.

NRK P3 har satt sangen i ganske høy rotasjon, på radiokanalens B-liste.

UTE OG PRATER: Tone Damli intervjues på Costume Awards. Foto: ODIN JÆGER

Ønsker å nå ut



Da VG møtte Tone Damli på Costume Awards torsdag kveld fortalte artisten at hun ikke tenker på sin retur som et comeback.

– Men det er fryktelig kjekt å være ute med noe nytt. Vi har vel satt et bilde av hva som kommer med denne første låten.

Damli forteller også at hun først og fremst har fokus på det norske popmarkedet.

– Men jeg lager jo musikk for at den skal nå ut. Og så lenge låtene er bra nok, kan alt skje. Min ambisjon for 2017 er å kose meg med musikk.

Damlis manager David Eriksen har ikke besvart VGs henvendelser om kommentar til saken.