Tone Damli røper trusetrikset bak comeback-drakten

Tone Damli (28) stilte i åletrang, gjennomsiktig buksedrakt på blogg-gallaen i Oslo torsdag. Det krevde spesielle «tiltak».

«Køyrte denna i dag», skrev Sogndals-stjernen på et bilde på Snapchat kort etter fremføringen av sin nye låt «Pinnacle» på Vixen Blog Awards.

På bildet viser Tone selv frem «hemmeligheten» bak antrekket. På pakningen hun holder i hånden, er det bilde av en minimal, selvklebende truse uten stropper.

Tilsvarende triks for å skjule brystvorter er noe kvinner har tydd til i mange år allerede, men denne truseløsningen er kanskje ikke noe som inngår i enhver kvinnes garderobe.

– Så går ikke enhver kvinne i gjennomsiktig jumpsuit på scenen heller, sier Martine Lunder Brenne, leder for MinMote.

– Ganske så rå

Hun legger til at Tone hadde to alternativer, enten å gå truseløs eller finne en løsning som dette.

POPAKTUELL: Tone Damli på Vixen Blog Awards. Foto: Frode Hansen , VG

– Da skjønner jeg at valget falt på dette. Det hadde ikke sett bra ut med truse under, mener MinMote-lederen, som har kjent til at dette er et trusetriks som finnes på markedet.

– Det brukes gjerne på foto-shoot.

Lunder Brenne synes Tone tok seg godt ut.

– Hun var ganske så rå, med kul sveis og masse sminke. Når Tone først skal gjøre comeback, gjør hun det med internasjonal «schwung». Dette er egentlig noe Beyoncé kunne hatt på seg.

Taus Tone



VG har ikke lyktes i å få en kommentar fra Tone til hverken valg av antrekk, pop-comebacket eller det at hun velger å innvie alle sine Snapchat-følgere – uvisst hvor mange – i «det lille under».

– Tone gjør ingen intervjuer nå, sier manager David Eriksen.

Bildet er ikke merket som sponset.

VGs anmelder Sandeep Singh er lunken til Tones comeback-låt og gir den terningkast to, blant annet med følgende begrunnelse: «Underkastelse er en del av BDSM («bondage sado masochism»), men «Pinnacle» låter farlig nært tvang.»

Med unntak av juleplaten i 2014, er det tre år er gått siden Tone var aktuell med ny musikk. På sin egen blogg skriver hun i dag, fredag, sammen med sin nye musikkvideo at hun har hatt behov for en pause.

«Ikkje minst for å forske på korleis retning eg ville gå. Eg har funne ut av det, og er så forelska i det nye soundet. Det er anleis, og anleis føles så sjukt godt og riktig», lyder det fra popstjernen.

«Tiden framover blir spennande, dette ÅRET blir spennande. Eg har mange musikkplanar for 2017, og gledar meg til å dele med dikka», føyer hun til.