Tone Damli kan få kjempebot etter ulovlig riving

Tone Damli og samboer Markus Foss må sende en ny byggesøknad etter at de rev en 100 år gammel villa uten tillatelse.

Paret kjøpte en villa på Blommenholm i Bærum i mai 2015. Tidligere i år ble villaen jevnet med jorden, på tross av råd om å ikke gjøre det fra fagansvarlig for kulturvern i Bærum kommune.

Kommunen reagerte på rivingen. Den var søknadspliktig, men paret hadde ikke søkt om å fjerne den ærverdige villaen.

Bærum kommune vil sende varsel om overtredelsesgebyr etter den ulovlige rivingen av «Villa Solum».

JEVNET MED JORDEN: Slik ser det ut der den 100 år gamle villaen «Villa Solum» stod inntil tidligere i år. Foto: Hallgeir Vagenes , VG

Ifølge lokalavisen Asker og Bærums Budstikke må nå Damli og Foss, ved utbyggeren Norprosjekt AS, sende en «ny, komplett oppdatert søknad som omfatter nybygg med grunnmur og terrengarbeider».

– I dette tilfellet er det jo ikke snakk om fare for liv og helse, eller et kulturminne, men det er likevel alvorlig. Ingen naboer ble varslet om at de ville rive boligen, sier bygningssjef Hanne Høybach i Bærum kommune til Asker og Bærums Budstikke.

Gebyret kan ifølge avisen komme på inntil 200.000 kroner, avhengig av om det er et foretak eller en privatperson som er ansvarlige. Høybach sier til avisen at det vurderes hvem som skal få boten, ansvarlig søker eller tiltakshaver.

Privatpersoner betaler inntil 100.000 kroner.

Norprosjekt AS ved sivilarkitekt Kai T. Fellskjær er oppført som ansvarlig søker for boligprosjektet. Han bekrefter at de vil oppdatere søknaden slik kommunen ønsker.

Damlis manager David Eriksen har ikke ønsket å kommentere saken overfor Budstikka. VG har ikke lyktes med å komme i kontakt med Eriksen torsdag formiddag.