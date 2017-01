Tone Damli: – Deilig å slippe å være sexy

Tidligere har artisten fått refs for dristige videoer. Nå får hun ros for å kle på seg.

Sjelden har en musikkvideo vært gjenstand for mer debatt i Norge enn da Tone Damli slapp «Look Back» – hennes foreløpig siste hit – for fem år siden.

Husker du? Krangler om naken-Tone

Når hun nå gjør comebackforsøk med singelen «Pinnacle», er det med en video hvor Damli ferdes på en øde landevei i mørk skog, i stedet for lettkledd i badekaret.

Artisten er godt tilfreds med dette, om man skal dømme etter hva hun sier i den tilhørende pressemeldingen.

VGs anmeldelse av «Pinnacle»: «Tørt om sadosex»

NY STIL: Tone Damli. Foto: UNIVERSAL

Der roser hun den svenske regissøren Mats Udd.

– Han ville ha noe annet av meg foran kamera enn hva jeg er vant til, forteller Damli.

– Det var deilig å slippe å være sexy, og heller spille på andre følelser i låten.

Les også: Tone røper trusetrikset

Ifølge pressemeldingen er det en sammenheng mellom videoens uttrykk og den mørkere musikkstilen Damli har valgt seg på «Pinnacle».

– Mer voksent, uforutsigbart og mørkere enn hva folk har hørt fra meg tidligere, mener Damli, som har postet smakebiter av videoen på Instagram.

(saken fortsetter under klippet)

POSITIV: Trine Sollie. Foto: NRK

Trine Sollie er redaksjonsleder i NRK P3. Hun var blant dem som rettet hardest kritikk mot Damli for «Look Back»-videoen.

Sollie er mildere stemt etter å ha sett den nye.

– Jeg synes jeg ser et menneske som trolig etter beste evne prøver å redefinere seg selv som popartist, sier hun.

Fikk du med deg? Her gjør Tone pop-comeback

– Det er flott at Damli slipper å være sexy, hvis hun ikke ønsker det. Hun har i det minste kledd på seg, det er jo noe. Det er tydelig at hun ønsker et annet image.

(saken fortsetter under klippet)

Regissør Marie Kristiansen har vunnet Spellemannpris for en Karpe Diem-video og ble nettopp nominert for en Klovner i Kamp-video.

FEMINIST: Marie Kristiansen. Foto: JØRGEN BRAASTAD

Nylig slapp hun en video som slår et slag for «pen nakenhet» i feminismen.

Kristiansen synes Damli tar et smart sidesteg med den nye videoen.

– Det er kult at hun tør å gjøre noe annet, og bryte med «sexy girl next door»-imaget, sier hun.

– Jeg hadde kanskje håpet at den første scenen skulle lede til at Tone var en rå feminin snikmorder i resten av videoen. Men det er jo bare min fantasi, ler Kristiansen.

«Pinnacle»-videoen kan sees på Damlis blogg.

Hun stiller foreløpig ikke til intervjuer, men sier også dette i pressemeldingen:

– Videoen er annerledes fordi vi har valgt å bruke en regissør som er litt mer crazy i tankegangen.

(saken fortsetter under klippet)

Om ikke Damli er utfordrende i sin nye video, var det en ganske lettkledd variant publikum fikk se da hun startet sitt comebackforsøk under Vixen Blog Awards torsdag, iført tettsittende drakt med blonder og gjennomsiktige detaljer.

Senere røpet hun trikset som ble brukt for ikke å vise for mye i buksedrakten: En minimal, selvklebende truse uten stropper.