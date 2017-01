Tone Damli bryter med Betsson

Artisten og sponsoren skiller lag etter tre års samarbeid.

Det melder Damli på sin blogg.

Online-spillselskapet Betssons prioriteringer stemmer ikke lenger overens med Damlis egne, forklarer hun.

– Når Betsson trenger meg på pokerbordet, trenger jeg å være i studio. Når jeg skal lansere musikk, skal de spille inn reklamefilm. For meg er det musikk som gjelder, og da blir prioriteringen lett, skriver hun.

Ifølge Damli hadde hun egentlig avtale om samarbeid med Betsson frem til 2018.

Hun gjør det klart at hun fortsatt vil spille poker, og delta i mesterskap i Dublin i mars.

Artisten hinter om at entusiasmen partene imellom har dabbet av. Hun skriver:

– Kanskje er det slik, at om vi var like lystne som vi var under hvetebrødsdagene i 2014, så hadde vi greid å løse det.

Damlis manager og Betsson har ikke besvart VGs henvendelser om kommentar.