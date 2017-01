Låtanmeldelse: Tone Damli – «Pinnacle»

Tørt om sadosex.

LÅT: POP

Tone Damli

«Pinnacle»

(Eccentric/Universal)

Da det ble slutt mellom Tone og pokergiganten tidligere i år, hevdet sangeren at det var for å prioritere musikken.

Fikk du med deg? Selskap dumpet Tone

«Når Betsson trenger meg på pokerbordet, trenger eg å vere i studio» skrev hun på bloggen sin.

Etter hennes første popsingel på tre år å dømme, virker ikke oppholdet i studio særlig frivillig.

Se også: Slik var Tones comebackforsøk

Låten «Pinnacle», eller klimaks på godt norsk, prøver hardt å male Tone Damli som et seksuelt vesen, uten at hun selv virker helt med på leken.

Hun synger «tie me up, cause I need to feel release/tie me up and throw away the key» og «cover my eyes/show me pain» med en livløshet som setter «The Walking Dead»-statister til skamme.

FØRSTE FORSØK: Tone Damli fremførte sin nye låt på Vixen Blog Awards torsdag kveld. Foto: FRODE HANSEN

Om ikke disse linjene får selv E L James til å strekke etter puten, vil versene (om man kan kalle dem det) gjøre det:

«Touch my body. Take me down. Take all of me. Get closer.»

«Pinnacle» er et forsøk på elektronisk R&B, i ånden av Purity Ring, The Weeknd og tildels Astrid S.

Fuktige trap-trommer og farlige synther signert Joakim «Kid Joki» Haukaas («5 fine frøkner» og «Arigato») kastes bort på utroverdig sensualitet og en livløs vokalprestasjon, som gjør at det eneste man egentlig sitter igjen med spørsmålet: Har Tone virkelig lyst til dette?

Underkastelse er en del av BDSM («bondage sado masochism»), men «Pinnacle» låter farlig nært tvang.

SANDEEP SINGH