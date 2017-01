Jo da, Tone Damli var sminkefri på motegallaen

Tone Damli (28) skilte seg ut på Costume Awards torsdag og bekrefter nå at hun ikke hadde et gram sminke på øynene.

Det samme kan ikke sies om Vixen Blog Awards for en uke siden, der Tone stilte med så tungt sminkede øyelokk som man knapt har sett henne med tidligere.

Torsdag gikk altså popstjernen for den totalt motsatte look-en. Om hun var sminkefri eller om hun hadde gått for den populære «no makeup»-sminketrenden, var det ingen som spurte 28-åringen om i går. Men dagen derpå bekrefter hun det selv.

«Køyrte ein liten Alicia Keys på Costume Awards i går», skriver hun på Instagram med hashtagen «noeyemakup. Under strømmer det på med komplimenter fra følgerne.

VG har ikke lyktes i å få en kommentar fra Tone på hvorfor hun valgte den «nakne» stilen.

NATURLIG: Tone torsdag. Foto: ODIN JÆGER , VG

Den amerikanske popartisten Alicia Keys (36) skapte overskrifter i fjor vår da hun troppet opp på en MTV-fest uten sminke – noe hun har fortsatt med siden.

Keys ønsket å slå et slag for kvinner i en protest mot det enorme utseendepresset hun mener er en konstant belastning. «Time to uncover», skrev hun i en lang kommentar på nettet, hvor hun utbroderte sin frustrasjon.

Mens Tone stilte i en gjennomsiktig buksedress på Vixen – og samme kveld røpet det minimale trusetrikset bak drakten – var hun iført et mer sporty antrekk torsdag. Da stilte hun i blomstrete college-genser over et lakkskjørt.

Tone er aktuell med comeback-singlen «Pinnacle», som har fått lunken mottagelse av anmelderne.

