Betsson: Vi trakk oss fra avtalen med Tone Damli

Spillselskapet reagerer på det de mener er en skjev fremstilling av bruddet.

Det vakte oppsikt da VG onsdag formiddag meldte at samarbeidet mellom artist Tone Damli og online-spillselskapet Betsson er avsluttet.

En rekke medier har omtalt saken og gitt inntrykk av at Damli bryter med Betsson.

Det får selskapets PR-manager Mikael Mellqvist til å reagere. Han understreker at det er Betsson som er den aktive part i bruddet.

– Vi benyttet en opsjon for å si opp avtalen. Dette var egentlig en avtale frem til 2018. Vi kommer til å ta en annen vei med ambassadørprogrammet i 2017.

– Skjevt fremstilt



Mellquist ønsker ikke å utdype hvorfor Betsson ikke vil fortsette samarbeidet med Damli.

Han sier at selskapet heller ikke hadde til hensikt å påpeke at det er de som avbryter.

– Men så ser jeg det står i Se og Hør om Tone, med sitatstrek: «– Derfor bryter jeg med Betsson». Da blir det skjevt fremstilt. Det må ikke alltid være spillselskapet det er noe negativt rundt.

Mellquist presiserer:

– Med det sier jeg ikke at det er noe negativt ved Tone. Det er greit at hun skal prioritere musikk, og vi håper hun lykkes med det.

– Passet ikke med Tones planer



Damlis manager David Eriksen sier det er vanlig med krangling og spekulasjoner om hvem som egentlig gjorde det slutt, etter et brudd.

– Og da er vår erfaring at man skal være litt stor på det, så skriv gjerne at det var vi som ble dumpet.

Han utdyper:

– Betssons ideer og planer for 2017 passet ikke med Tones planer i 2017, og da ble det umulig for Betsson å ta opsjon på siste år. Det var beste løsning for begge parter - og veldig udramatisk.

* VGs opprinnelige tittel i første sak om bruddet var «Tone Damli bryter med Betsson». Den ble senere endret til «Tone Damli og Betsson avbryter samarbeidet»