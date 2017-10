Tom Petty er død: Hjerteknuseren

Det var en av de aller største som forlot oss brått natt til tirsdag.

«The waiting is the hardest part». Denne linjen fra en av Tom Pettys udiskutable klassikere gikk igjen i hodet i morgentimene tirsdag, mens verden ventet på nyheten om at han hadde våknet fra koma.

Forlot oss: Rock-legenden Tom Petty er død

Det gjorde Tom Petty aldri. Sjefen for The Heartbreakers gikk ut av tiden og inntok taburetten i en allerede overfylt rockstjerne-himmel knappe tre uker før sin 67-årsdag.

I en tid da du blir stjerne ved å oppnå 100 millioner avspillinger på en strømmetjeneste etter å ha sittet foran en Mac på gutterommet, er det på plass å minne oppvoksende generasjoner om tiden da man startet rockband for å nå ut til sitt publikum.

Gitar, bass og trommer. Gjerne (helst) et orgel også. Nitid øving i pappas garasje eller andre steder. Et altoppslukende kall om å bli rock'n roll-stjerne på den harde måten.

Tom Petty gikk hele denne veien. Og solgte godt over 80 millioner plater underveis.

Tom Petty var prototypen på den joviale rock-stjernen som traff hjertene til den amerikanske arbeiderklassen med nær den samme kraften som Bruce Springsteen og John Mellencamp i «heartland»-rockens storhetstid på 1980-tallet.

Tom Petty kunne håve inn så mange millioner han bare ville; han forlot aldri dem han skrev for.

Det handler om et ekstraordinært talent. Et som i tidlig alder ble eksponert både for Elvis Presley og The Beatles og brukte talentet til å skape den nær perfekte symbiosen mellom disse to grunnvollene i rock'n roll.

Det var aldri tilfeldig at nettopp Tom Petty ble dratt mot George Harrison, Bob Dylan, Roy Orbison og Jeff Lynne i supergruppen Traveling Wilburys mot slutten av 1980-tallet. Rock-historien har neppe vært nærmere sin essens enn her.

På dette tidspunktet, i 1988, var Tom Petty allerede seks plater ut i karrieren med sine trofaste kolleger i The Heartbreakers og en legende i amerikansk rock. Debuten kom allerede i 1976, men det smalt først med «Damn The Torpedoes» tre år senere.

Det gjør fremdeles godt å høre «Here Comes My Girl», «Louisiana Rain» og «Refugee» – helst på sprakende vinyl.

Min favoritt – der Mike Campbells ringlende gitarer er på sitt mest markante og Pettys låtskriving på sitt ypperste – er likevel «Hard Promises» fra 1981. Den som inneholder en av verdens vakreste duetter, «Insider» med Fleetwood Macs Stevie Nicks.

Etter dundrende suksess med Traveling Wilburys forlot Tom Petty motvillig sine trofaste følgesvenner i The Heartbreakers. Ironisk nok fikk han da karrierens største kommersielle suksess med «Full Moon Fever» i 1989 og «Into The Great Wide Open» to år senere.

For mange – inkludert undertegnede – bleknet ungdomsforelskelsen etter dette, selv om det var med ærefrykt man kunne oppleve mannen i levende live igjen på Norwegian Wood i 2012.

Da fikk man den samme følelsen som dukket opp på ny tirsdag morgen, med nyheten om Tom Pettys brå bortgang; selv ungdomsforelskelser blusser opp og glemmes aldri.

STEIN ØSTBØ