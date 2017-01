TNT-Tony (54) fridde til kjæresten (21) på scenen

Foran et fullsatt Union Scene i Drammen gikk TNT-vokalist Tony Harnell (54) plutselig ned på kne midtveis i konserten og fridde til kjæresten Rachel Lorin (21).

Det hele skjedde sist helg, og ifølge hovedpersonen selv var det kun halv-spontant.

– Det var spontant i den forstand at jeg ikke bestemte meg før selve konserten. Den eneste jeg fortalte det til, var Rachels mor, slik at hun kunne sørge for at Rachel befant seg på scenen akkurat da, forteller Tony Harnell til VG.

Rachel Lorin, som selv er artist og hadde jobben som oppvarming for TNT denne kvelden, var i utgangspunktet ikke interessert i å komme opp på scenen igjen.

– Jeg prøvde å roe meg ned etter mitt eget show og ville bare hvile nedenunder. Jeg måtte så forferdelig tisse også, så jeg lurte på hva i helv … han holdt på med da han ba meg komme frem på scenen. Han begynte å fortelle fantastiske ting til meg og gikk til slutt ned på kne. Da begynte jeg å gråte, mens alle skrek rundt meg, sier hun til VG.

– Veldig romantisk

NÅ ER DE FORLOVET: Frieriet skjedde på dagen fire år etter at Tony Harnell og Rachel Lorin møtte hverandre første gang. De begynte imidlertid ikke å date før to år senere, Rachel Lorin begynte å ta sangtimer hos den meritterte TNT-vokalisten. Foto: Privat

– Hver eneste dag, fra dag én, har han spurt meg om jeg ville gifte meg med han, men da innså jeg definitivt at denne gangen var det alvor. Han var veldig romantisk og selvfølgelig sa jeg ja!

TNT er for tiden på jubileumsturné for å feire at det er tredve år siden de norske rockernes bautastein, «Tell No Tales», ble utgitt. Rachel Lorins band er faste oppvarmere, og det er ikke fordi Rachel er Tony Harnells kjæreste, nå forlovede.

– Jeg tror med hånden på hjertet at Rachel er det neste store. Det er mange eksempler på rock-stjerner som skyver frem kona eller datteren i rampelyset, men det blir aldri bra om ikke talentet er der. Jeg er stolt av å stå bak og ved siden av Rachel. Ikke bare er hun min forlovede, men hun er en utrolig artist også, sier Tony Harnell.

Fridde etter fire år

Frieriet som du kan se her skjedde på dagen fire år etter at de møtte hverandre første gang. De begynte imidlertid ikke å date før to år senere, da Rachel Lorin begynte å ta sangtimer hos den meritterte vokalisten.

– Vi møttes på en sammenkomst etter at Tony hadde opptrådt med Bumblefoot i New York. Jeg var der med min mor, og det første han sa til meg var; Jeg antar moren din er et rock-fan. Men så ble vi stående og snakke sammen i mange minutter. Selv er jeg overbevist om at han falt for meg med en gang, allerede da, sier hun.

– Den samtalen var et sjeldent tilfelle av at verden rundt forsvinner helt, det var på en måte bare oss to i rommet. Rachel hadde på seg en helt fantastisk kjole med lang splitt på siden, og det slo meg hvor høy hun var. Det var fordi hun hadde høye hæler, svarte hun og strakte frem beinet for å vise frem skoene. Jeg mener, det lange, fantastisk flotte beinet … Ronni (Tekrö, gitarist i TNT, red.anm.) sier det best; det er som på en veddeløpshest av fremste rase, sier Tony Harnell.

– Nå får du meg nesten til å fremstå som vulgær!

Sted og dato ikke bestemt

– Vel, la oss si det slik at du hadde kledd deg ganske provokativt da … Men jeg så iallfall ikke på skoen hennes i det hele tatt! skratter Harnell.

Foreløpig har de ikke bestemt når og hvor bryllupet skal finne sted – først må den pågående turneen bli ferdig slik at de får litt mer tid til hverandre. Heller ikke aldersforskjellen plager dem spesielt mye.

– Det er litt pussig, for det er tredve års aldersforskjell mellom min egen mor og far også. Jeg er en gammel sjel, og har vel aldri datet noen på min egen alder. Og Tony er jo en tenåring mentalt! Alder er bare et tall – vi kommer fantastisk godt overens, insisterer Rachel Lorin.

– Kommer fantastisk godt overens

Etter et svært kort opphold i et annet legendarisk hair metalband fra forrige århundre, Skid Row, er Tony Harnell nå tilbake hos Ronni Tekrö og Morten «Diesel» Dahl i TNT. For tredje gang.

– Er det bare tre? Ikke seks? Ronni og jeg er brødre, TNT er familie. Så enkelt er det. Jeg har i ettertid sett at jeg egentlig ikke hadde noen grunn til å forlate TNT i 2014, men at jeg burde ha gjort begge deler, både TNT og Skid Row. Det var jo egentlig ikke noe galt mellom oss, og Skid Row ville ha sluttet på et tidspunkt uansett. Da hadde mine tjenester vært klar for TNT igjen, og her er jeg.