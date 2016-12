Thomas Seltzer fridde og fikk ja

Artisten og programlederen fridde til sin Cecilie etter syv år som kjærester.

Seltzer (47) og Cecilie Waade (32) har vært sammen siden 2009, og nå har hun gitt ham sitt ja. Det bekrefter Seltzer overfor VG.

«Det stemmer! Det var ikke et minutt for tidlig! Hilsen Norges heldigste mann», skriver han i en SMS til VG.

Fredag la han ut et bilde av at han fridde til kjæresten, i en post hvor han beskriver henne som sin beste venn, en kjærlig mor, en rå vitenskapskvinne og en durabelig imitator.

Fikk du med deg? Seltzer nektet norsk statsborgerskap

De to er for tiden i Costa Rica, og fikk øyeblikket dokumentert av noen venner.



I 2009, noen måneder etter at forholdet ble kjent, sa Seltzer til VG at hans 15 år yngre kjæreste var veldig moden, mens han var veldig barnslig.

– Vi møtes på midtveien, rundt 32, sa han den gang.

Da var hun 25 og han 40. Hun har en datter fra et tidligere forhold.

Gjensyn: Thomas Seltzer på Tørnquist Show:

Til VG Helg snakket Seltzer i fjor om at de kanskje har planer om å få barn sammen, men at han har holdt litt igjen.

– Det tror jeg skyldes at jeg har et skjørt hjerte. Det å miste et barn hadde jeg tålt særdeles dårlig. Når jeg møter folk som forteller at de har gjort det, blir jeg nesten opprevet innvendig. Tenk å begrave sitt eget barn?