Wenche Myhre er akutt syk: Avlyser konsert

Artistveteranen Wenche Myhre (70) avlyser en konsert i Tønsberg lørdag kveld. Ifølge artisten selv er dette første gang hun avlyser en konsert noensinne.

Myhre er for tiden på jubileumsturné rundt om i Norge i anledning sine 70 år. Hun har spilt i blant annet Kristiansand, Trondheim og Drammen før hun etter planen skulle spille på Hotell Klubben i Tønsberg i kveld.

I en pressemelding sendt ut lørdag ettermiddag, skriver Myhre:

– Jeg hadde gledet meg enormt til å holde konsert på Hotel Klubben, men jeg klarer ikke å gjennomføre. Jeg er blitt akutt syk og har mistet stemmen. For meg har det alltid vært «the show must go on» som gjelder. Jeg har gjennom hele min lange karriere aldri avlyst en eneste konsert, men i dag klarer jeg ikke å synge. Jeg fryktelig lei meg for at jeg må skuffe publikum.

KJÆRLIGHET: Musikerparet Wenche Myhre og Anders Eljas fotografert i mai i fjor. Nå turnerer de sammen. Foto: Mattis Sandblad , VG

Arrangør Niklas Kokkinn-Thoresen beklager overfor alle som blir berørt.

– Men vi har ikke noe annet valg. Jeg snakket akkurat med Wenche nå og hun klarer knapt å hviske. Det er helt umulig for henne å gjennomføre konserten, sier han i pressemeldingen.



Det var Tønsbergs Blad som først omtalte saken.

Arrangøren forteller at de allerede har satt opp en ny konsert 4. oktober der de som har billett til den avlyste konserten bare kan møte opp.

Myhre har turnert siden hun var sju år gammel, men har ifølge eget utsagn aldri avlyst en konsert tidligere.

Myhre fylte 70 år i februar og feiret med konsert i Oslo Spektrum. Det showet, der kjærsten Anders Eljas leder orkester og kor, turnerer hun nå med.

Etter planen skal hun også innom Lillestrøm, Stavanger og Sandnes etter Tønsberg.