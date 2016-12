Mia Gundersen solgte seks billetter i hjembyen

Kun seks av ti julekonserter med Mia Gundersen går som planlagt.

Førjulstiden byr på et enormt tilbud av konserter med juleinnold i kirker og kulturhus landet rundt. Mia Gundersen er en av artistene som underholder i adventstiden, og i år er hun på turné med tenorene Henrik og Martin Enger Holm.

Ti konserter var opprinnelig satt opp, men kun seks av dem går av stabelen, bekrefter arrangør Tor Arne Ranghus i Taran AS.

Blant de avlyste konsertene er en av dem i Gundersens hjemby Stavanger.

– Vi solgte seks billetter til konserten i St. Petri kirke i Stavanger og fire billetter til konserten på Bryne, sier Ranghus.

– Vi så tidlig at responsen var dårlig, så for halvannen måned siden ble arrangementet trukket og vi valgte å bruke kreftene andre steder i stedet, sier Ranghus som ikke har noen formening om hvorfor salget går så dårlig for Gundersen i hjembyen, artisten som på Tarans hjemmesider presenteres som «Hele Stavangers Mia».

Ifølge Stavanger Aftenblad kom noen av de seks til stengte dører i Stavanger tirsdag, uten at de skal ha fått beskjed om at konserten var avlyst.

– Jeg har meldt fra til billettleverandøren for lenge siden, men jeg skal ikke skylde på noen. Det kan være at jeg ikke har gitt god nok beskjed og tar selvkritikk hvis feilen ligger hos meg.

Det har foreløpig ikke lykkes VG å få en kommentar fra Mia Gundersen.