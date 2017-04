De skal spille Elsa og Anna i «Frost»

Når den eventyrlige Disney-suksessen skal settes opp på Broadway, blir det med Caissie Levy (36) og Patti Murin (36) i hovedrollene.

De to kvinnene skal gi virkelige ansikter til de to animerte filmyndlingene når musikalen settes opp på Broadway i New York til våren neste år. Men allerede i sommer, nærmere bestemt august, får publikum en smakebit. Da skal det nemlig settes opp noen ukers prøveforestillinger i Buell Theatre i Denver.

Både Caissie og Murin er veteraner på Broadway. Førstnevnte har blant annet spilt i «Les Miserables» og «Hair», mens Murin er best kjent fra «Xanadu» og «Lysistrata Jones».

Caissie Levi har ikke kommentert sin nye jobb, men hun postet nyhetsartikler på sin Twitter-side. Det samme har Patti Murin, sammen med hjerte-symboler.

Filmen med norsk tale fikk en lunken treer på terningen av VGs anmelder da den hadde premiere i 2013, men aldri har verden sett en større Disney-suksess enn nettopp «Frost», eller «Frozen», som den heter på originalspråket.

Rob Ashford skal koreografere oppsetningen, mens Michael Grandage, som regisserte filmen, skal stå for regien også her. Ashford erstatter Christopher Gattelli, som først var den som ble valgt til å koreografere oppsetningen.

Jennifer Lee, kvinnen bak filmmanuset, skal står også for dette manuset. Musikalen skal by på musikk og låttekster fra komponistene bak filmen, Kristen beste filmlåt («Let It Go (La Det Gå)». Om det blir nytt materiale i tillegg til det kinofansen fikk servert, er uvisst.

«Frost» er inspirert av et H. C. Andersen-eventyr «Snødronningen» og handler om prinsessen Elsa som forsøker å kontrollere evnen hun har til å forvandle omgivelsene til is. Etter et uhell isolerer hun seg mer og mer, og rømmer til slutt fra byen Arendelle. Søsteren Anna legger deretter ut på en farefull ferd for å finne henne.

Greg Hildreth skal spille rollen som snømannen Olaf, og John Riddle skal figurere som Hans. Jelani Alladin skal spille Kristoffer.

Siden USA-premieren 27. november 2013, har kinofilmen spilt inn langt over 12 milliarder kroner på verdensbasis.

«Frost» er ikke den første Disney-filmen som settes opp på verdens største teaterscene. «Løvenes konge» og «Aladdin» er også blant klassikerne som har fått liv på scenen.

