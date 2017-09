Taylor Swift saksøkt for låttyveri av «Shake It Off»

Ifølge TMZ hevder to låtskrivere at popstjernen har stjålet 20 prosent av hiten «Shake It Off» fra deres «Playas Gon’ Play» fra 2001.

Sean Hall og Nathan Butler heter låtskriverne som ifølge kjendisnettstedet nå saksøker Swift. Butler har tidligere jobbet med Backstreet Boys, Christina Milian og Victoria Beckham, mens Hall har jobbet med Justin Bieber, Lionel Richie, Pink and Maroon 5.

For 16 år siden skrev de låten «Playas Gon’ Play» som ble spilt inn av jentegruppen 3LW og kom på 81. plass på hitlisten Billboard Hot 100.

«Playas, they gonna play and haters, they gonna hate» skal være blant tekstlinjene.

Swifts «Shake it Off» kom i 2014 og lå seks uker på VG-lista der den nådde tredjeplass på det beste.

(Saken fortsetter under videoen)

En talsperson for Swift sier til TMZ at «dette er en latterlig påstand og ikke noe mer enn et forsøk på å snike til seg penger. Loven er enkel og tydelig. De har ingen sak».

I 2015 ble Swift også saksøkt over «Shake It Off», da av en ukjent R&B-sanger som krevde 350 millioner kroner for teksttyveri. Den gang avviste den føderale dommeren saken med å si at «I det minste for denne gangen, har de tiltalte «shaken off» dette søksmålet.»

