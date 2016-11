Taylor Swift knuser alle

Popstjernen Taylor Swift (26) er den best betalte kvinnen i musikkindustrien.

Swift er vant med å toppe hitlistene verden over, men det er aller første gang hun figurerer helt øverst på Forbes' årlige liste over de mest innbringende kvinnene i bransjen.

Den amerikanske superstjernen, kjent for hitlåter som «Shake It Off», «Bad Blood» og «You Belong With Me», håvet i perioden juni 2015 til juni 2016 inn svimlende 1,3 milliarder kroner. Den skyhøye inntekten skyldes i hovedsak verdensturneen «1989», som skal ha sørget for 250 millioner kroner alene.

Dyttes fem plasser ned



Nysingle Swift dytter fjorårstopp Katy Perry (32) ned fra tronen. Perry tjente i samme periode om lag 350 millioner kroner og må i år ta til takke med en sjetteplass på listen. Men det skal nevnes at Perry i fjor var veldig nær å kunne triumfere med like stor suksess som Swift – over 1,1 milliard kroner tjente Perry da.

SJETTEPLASS: Katy Perry. Foto: AFP

Swift har i det hele tatt et enormt forsprang på sine kolleger. Nummer to på listen er Adele (27) med sine om lag 640 millioner inntjente kroner det siste året. På tredjeplass finner vi Madonna (58) med over 612 millioner kroner.

Deretter følger Rihanna (28) som puster Madonna i nakken med omtrent samme årslønn. Beyoncé (35) ligger på femteplass med over 430 millioner kroner.

Under Katy Perry på listen finner vi i følgende rekkefølge Jennifer Lopez (47), Britney Spears (34), Shania Twain (51) og Céline Dion (48) – med en lønn som spenner henholdsvis fra litt over 300 millioner og ned til om lag 200 millioner.

Mariah Carey (46), Miranda Lambert (33) og Lady Gaga (30) falt i år ut av topp 10-listen.

Advokat Lori Landew, som har spesialisert seg på kjendisklienter, sier til Forbes at Swifts suksess er et resultat av en grundig opparbeidet fanskare.

– Fanbasen krysser mange ulike markedssegmenter. Hun har evnen til å appellere til både unge og eldre publikummere, og alle midt imellom. Dermed er Taylor et sikkert kort for konsertarrangører og merkevarer som vil samarbeide med henne og det miljøet hun har greid å skape, sier Landew.

