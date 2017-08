Taylor Swift i retten: – Tafsingen var skremmende og sjokkerende

Popstjernen har nå avlagt vitnemål i rettsaken mot radioverten som skal ha klådd henne på rumpa i 2013.

Torsdag ettermiddag norsk tid var Taylor Swift i vitneboksen i en domstol i Colorado. Hun vitner for begge parter i den sivile rettssaken.

– Det Mueller gjorde var absolutt med overlegg, sa artisten da hun ble spurt ut av advokaten til radio-DJ-en David Mueller, Gabriel McFarland, ifølge CNN.

– Jeg stiller meg kritisk til at klienten din stakk hånden sin under skjørtet mitt og grep meg i rumpa, fortsatte hun.

Ifølge nyhetsbyrået AP beskrev Swift hendelsen slik:

– Det var skremmende og sjokkerende og vi hadde aldri opplevd noe lignende.

Det er Mueller (55) som har saksøkt popstjernen Taylor Swift (27) og hennes team fordi han mener de har kommet med falske anklager – som førte til at han ble sparket fra jobben i radiostasjonen KYGO-FM. Han hevder de presset arbeidsgiveren til å gi ham sparken, og krever minst tre millioner dollar for tapte inntekter og svertet rykte. Swift gikk da til motsøksmål.

FAMILIE: Taylor Swift og moren Andrea, da moren tildelte popstjernen the Milestone Award under Country Music Awards i Arlington i Texas i april 2015. Foto: Mike Blake , Reuters

Bakgrunnen er en bildeseanse med popstjernen under en såkalt «meet & greet» etter en konsert i Colorado i 2013. Popstjernen mener at han løftet på skjørtet og tok tak i rumpa hennes, noe som endte med at Mueller og kjæresten ble kastet ut av sikkerhetsvaktene.

Under rettsaken torsdag understreket Swift at «Det var definitivt et skikkelig tak. Et veldig langvarig tak», ifølge Washington Post.

Ifølge CNN hevder radioverten i rettssaken at det hele var «skumping» i forbindelse med at de skulle posere på et bilde. Det avviste Swift. Hun sa også at hun ikke hadde noen reaksjon på at Mueller fikk sparken etter hendelsen.

– Jeg kommer ikke til å la deg eller din klient få meg til å føle at dette på noen måte er min feil. For det er det ikke, sa Taylor.

PÅ VEI TIL RETTEN: Taylor Swifts reklameagent, Tree Paine (t.h.), følger Swifts bror Austin inn til rettssaken i Denver i Colorado torsdag. Foto: David Zalubowski , AP

Hun la også til:

– Jeg blir klandret for de uheldige hendelsene i livet hans som er en konsekvens av hans handlinger, ikke mine.

Tidligere på dagen vitnet Swifts mor, Andrea Swift, om hvordan hun opplevde hendelsen i 2013.

– Jeg ville kaste opp og gråte på samme tid, fortalte moren.

– Hun sa «mamma, en fyr tok akkurat tak i rumpa mi». Hun var virkelig rystet. Hun ble ydmyket, sa Andrea da hun inntok vitneboksen.