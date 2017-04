Styles snakker om Swift-romansen for aller første gang

Fire år etter det «hemmelige» kjærlighetsforholdet mellom Harry Styles (23) og Taylor Swift (27), letter popsjarmøren på sløret.

Fansen var delt da den britiske One Direction-stjernen Harry Styles og den amerikanske popprinsessen Taylor Swift ble kjærester på tampen av 2012. Noen heiet, men enda flere fortvilte.

Romansen ble uansett av det kortvarige slaget, og de to superstjernene har vært tause om omstendighetene. Til gjengjeld har fansen spekulert heftig rundt hvilke av Swifts låter som handler om nettopp Styles. Hun er nemlig kjent for å vrenge sjelen etter noter gjennom musikken.

I et nytt intervju med bladet Rolling Stone, hvor han har æren av å pryde forsiden, kommer det tydelig frem at Swift er et ømt punkt for Styles. Han forklarer reporteren at han trenger tissepause før han utdyper akkurat det temaet.

Popartisten innrømmer – etter å ha gjort sitt fornødne – at det er krevende å se paparazzibildene av ham og Styles på deres første stevnemøter.

– Når jeg ser dem, tenker jeg på at forhold er vanskelig, uansett hvor gammel man er. Men når man er 18 år og ikke skjønner hvordan sånne ting egentlig fungerer, så gjør det ikke saken enklere, sier 23-åringen, som lanserer debut-soloalbumet sitt 12. mai.

– Det er jo alltid litt kleint i starten, når man er på date med en man virkelig liker. For meg var dette en lærerik erfaring. Jeg ville rett og slett bare at dette skulle være en helt vanlig date.

– Enkelte ting er umulig å få til. Det er mye som kan være riktig og likevel feil. Man får heller feire at det var sterkt, og at det fikk deg til å føle noe, fremfor å fokusere på at det var dumt at det ikke funket.

Om Styles selv tror at det er nettopp ham Swift synger om i låter som «Out of the Woods», «Style» og «We Are Never Ever Getting Back Together», så røper han det ikke.

– Jeg vet ikke om de handler om meg eller ikke, sier han taktfullt og uttrykker stor forståelse for at Swift synger om egen hjertesorg.

– Alle skriver om sine egne erfaringer – jeg også. Hvis noe av det hun og jeg gikk gjennom, hjalp henne med å gi liv til disse låtene, så gleder det meg. Det er sånt som treffer en i hjertet.

Hva som egentlig skjedde mellom ham og henne, forblir en hemmelighet. Da er det lettere for Styles å sette musikk til følelsene.

– Det er disse tingene som er vanskeligst å si rett ut – det som kun er mellom to mennesker. Jeg kommer aldri til å fortelle alt til alle.

Styles koster på seg å skryte av ekskjærestens prestasjoner. Mye av spekulasjonene rundt bruddet gikk nemlig ut på at han ikke skal ha vist interesse for hennes musikk.

– Hun trenger ikke meg til å fortelle henne at låtene er fantastiske. Det er kjempefine låter. De mest enestående, uuttalte dialoger noensinne, sier Styles.

Han lover ærlige og selvutleverende låter også på sitt kommende album. Etter fem år som medlem av et av verdens mest berømte boyband, står Styles nå på egne ben.

– Jeg ville ta et skritt videre. Det var på tide å ta beslutninger om fremtiden.

