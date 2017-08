Søksmål mot Taylor Swift avvist

Den amerikanske distriktsdommeren forkaster den omstridte rettssaken mot pop-idolet Taylor Swift (27).

Denne uken begynte sivilrettssaken mellom Swift og DJ David Mueller.

Det er Mueller (55) som har saksøkt popstjernen Taylor Swift (27) og hennes støtteapparat, fordi han mener de har kommet med falske anklager som førte til at han ble sparket fra jobben i radiostasjonen KYGO-FM.

Det var i 2013 at rabalderet begynte, da Mueller ifølge Swift tok seg til rette under en «meet & greet» etter en konsert i Colorado. Popstjernen mener at han løftet på skjørtet hennes og grep tak i rumpa hennes da de to stilte opp på et bilde sammen.

Swift skal deretter ha tilkalt sikkerhetsvaktene sine og fått Mueller og kjæresten kastet ut.

Siden tok Swifts støtteapparat kontakt med Muellers arbeidsgiver, hvilket han mener var nok til å få ham sparket fra jobben. Nå krever han minst tre millioner dollar for tapte inntekter og svertet rykte.

Saken, som i utgangspunktet ble forkastet av en domstol i mai, ble tatt ut i en sivilrettssak, og torsdag vitnet Swift i retten.

– Det Mueller gjorde var absolutt med overlegg, sa artisten da hun ble spurt ut av advokaten til radio-DJ-en David Mueller, Gabriel McFarland, ifølge CNN.

– Jeg stiller meg kritisk til at klienten din stakk hånden sin under skjørtet mitt og grep meg i rumpa, fortsatte hun.

Ifølge nyhetsbyrået AP beskrev Swift hendelsen slik:

– Det var skremmende og sjokkerende og vi har aldri opplevd noe lignende.

Manglet bevis

Fredag konkluderte altså den amerikanske distriktsdommeren William Martinez med det samme som domstolen tidligere i år, og avviste dermed saken.

Dommeren mener at popstjernen ikke kunne holdes ansvarlig fordi Mueller ikke kunne framlegge bevis for at Taylor personlig gikk inn for å få ham sparket, skriver Fox News.

Ifølge Fox News innrømmet Mueller allerede i forrige måned å ha mistet eller ødelagt elektroniske enheter som kunne ha inneholdt bevis til saken.

Det elektroniske innholdet skal ha vært et opptak av en samtale mellom ham selv og sjefen dagen før han ble sparket.