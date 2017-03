Mann arrestert for å ha forfulgt Swift

En 29-åring fra New York er siktet for innbrudd og for å ha trakassert popstjernen Taylor Swift (27).

Den uønskede, mannlige beundreren skal flere ganger de siste månedene ha ringt på døren i leilighetskomplekset i Tribeca i New York, der superstjernen bor i en luksuriøs penthouse-residens.

Den ene gangen skal inntrengeren har ringt på i en time sammenhengende.

Fikk du med deg? Innrømme forfølgelse av Selena Gomez

Han skal også ifølge rettspapirene som TMZ og en rekke andre medier har fått innsyn i, ha tatt seg opp på taket av bygningen og ellers tatt seg rundt i bygget. I tillegg skal han ha ringt utallige ganger til Swifts management med krav om å få møte sangeren ansikt til ansikt.

Mandag 6. mars ble mannen pågrepet og varetektsfengslet. Kausjonen er satt til om lag 150.000 kroner. Den siktede er ilagt forbud mot å nærme seg artisten i påvente av rettssaken.

Husker du? Mann arrester for å forfølge stjernepar

Flere andre kjendiser bor i bygningen, som skal være godt sikret mot uvedkommende. Likevel har mannen klart å ta seg inn. Han skal ha holdt på med trakasseringen siden tidlig i desember i fjor, og er ifølge New York Post blitt avslørt av overvåkningskamera ved flere anledninger.

Swift kjøpte leiligheten i 2014.

Popdronningen er blant verdens mest innbringende celebriteter. I fjor kunne Forbes melde at hun på ett år hadde håvet inn svimlende 1,4 milliarder kroner. Året før dro hun inn om lag 680 millioner kroner.

Tilbakeblikk: Prest arrestert for å forfølge talkshow-vert