Syk Lady Gaga utsetter resten av Europa-turneen

Lady Gaga sliter med så store smerter at det ikke er mulig for henne å fullføre turneen.

Det startet med at 31-åringen måtte avlyse en konsert i Montreal i starten av måneden. Før helgen måtte hun avlyse en Rock in Rio-konsert i Brasil på grunn av store helseproblemer. Nå ser hun seg tvunget til å utsette hele resten av turneen i Europa.

Plateselskapet opplyser ifølge Billboard at det er umulig for Lady Gaga å opptre når hun har så store plager:

«Hun blir tatt hånd om av medisinske eksperter som tidligere i dag rådet henne til å utsette turneen».

Nå skal legene ha beordret syv uker med hvile og oppbygging.

Lady Gaga, som har besøkt Norge en rekke ganger og også har spilt inn låter i norsk platestudio, har denne gangen droppet Norge på turnéplanen. Men både Stockholm og København skulle etter planen fått besøk av 31-åringen i oktober.

Artisten selv forteller i en melding via Instagram at det er viktig for henne å være ærlig for fansen når det gjelder hennes fysiske og psykiske helse.

«Jeg har strevd i årevis for å komme til bunns i dette», skriver hun.

Det var i en dokumentar i forrige uke at Lady Gaga innviet seerne i at hun har sykdommen fibromyalgi, som gir konstante ledd- og muskelsmerter.

«Det er komplisert og krevende å forklare, og vi prøver å utrede. Når jeg er sterkere, og når jeg føler meg klar, vil jeg fortelle historien min mer detaljert», skriver sangeren og legger til at hun vil gjøre alt hun kan for å lære om sykdommen for på den måten å kunne være til hjelp og støtte for andre som lider av det samme.

«Jeg vil bidra til forskning, så jeg kan utgjøre en forskjell», skriver hun.

Lady Gaga, som egentlig heter Stefani Joanne Angelina Germanotta, avkrefter alle spekulasjoner som går ut på at hun bare later som hun er syk, og at hun bare har funnet på en årsak til å avlyse konsertene:

«Hvis dere kjenner meg, vet dere at ingenting er mer fjernt fra sannheten. Jeg er en «fighter»», sier hun og presiserer at smertene hun har i kroppen, setter henne ut i en så stor grad at det er umulig for henne å leve et normalt liv.

«De hindrer meg også i gjøre det jeg elsker aller høyest, nemlig å opptre foran fansen. Jeg gleder meg til at jeg kan gjenoppta turneen», lyder det fra den sykmeldte superstjernen.

Egentlig skulle turneen rundes av 28. oktober.

