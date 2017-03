Vant Eurovision for Sverige i 2012, lørdag ble hun slått ut i delfinalen

I 2012 vant hun den internasjonale Eurovision-finalen for Sverige. I år ville hun prøve på nytt, men lørdag ble Loreen Talhaoui slått ut i av den svenske «Melodifestivalen».

Uten engang å kvalifisere seg til den nasjonale finalen.

– Hel verden depper, skriver svenske Aftonbladet .

Avisen kaller det for en «superskrell» at det var hennes motstander Anton Hagman som gikk videre fra det svenskene kaller for «Andra chansen» og til den nasjonale finalen i «Melodifestivalen», som er svenskenes svar på MGP.

Fem år har gått siden Loreen, eller Lorine Zineb Noka Talhaoui som hun egentlig heter, sikret Sverige seieren i Eurovision Song Contest i Baku i Aserbajdsjan.

Eurovision-Loreen skal forsvare Sveriges ære igjen: – På dypt vann

Nå ville hun gjenta suksessbedriften. 33-åringen gikk i MGP-krigen med den omdiskuterte låten «Statements» og hun var forberedt på å provosere.

– Har en intuisjon

– Men, skriver Expressen, hennes politiske comeback ble møtt med kritikk fra starten av og lørdag tapte Loreen som hadde motsatt seg å endre fremførelsen, helt overraskende.

– Jeg må servere en fremføring som representerer meg, uansett hva folk mener. Jeg har en intuisjon – og noe å melde, sa til Aftonbladet i forkant av deltakelsen.

Hun forklarte at «med tanke på alt som skjer i Sverige og eller overalt, må alle kreative mennesker engasjere seg».

Fikk du med deg denne? VG anmelder årets norske låter: Her er vår MGP-favoritt

– Det er så mye splittelse i form av oss mot dem. Vi må forsøke å skape enhet, argumenterte Loreen som var helt innforstått med at ikke alle kommer til å like det de ser og hører.

Ønsket motstanderen lykke til

Hun legger ikke skjul på at hun liker å sjokkere. Da Loreen var pauseinnslag i Melodifestivalens «Andresjansen» i 2015, overrasket hun publikum med å gå halvnaken på scenen. Artisten var kun iført bukser og sort tape og lange hårlokker over brystene ( se bilder på SVTs nettsider).

Etter at tapet var et faktum lørdag kveld, brukte Loreen litt tid på å hente seg inn, men det var ikke verre enn at du hun ønsket motstanderen Anton Hagman lykke til i finalen på instagram: