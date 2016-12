Blueslegenden Sven Zetterberg er død

Den svenske musikeren Sven Zetterberg har gått bort bare 64 år gammel.

Søndag gikk blues-musikeren Sven Zetterberg bort bare dager etter at han avsluttet sin juleturné, skriver Aftonbladet.

Zetterberg slo gjennom med bandet Telge Blues på 1970-tallet og har siden spilt i blant annet Blues Rockers, Four Roosters og Chicago Express.

– En trist dag for hele det skandinaviske blues-miljøet. Sven var også en sann Norgesvenn og en inspirasjon for vårt yngre blues-miljø. En sorti som dessverre er symptomatisk for 2016 generelt, sier VGs musikk-journalist Stein Østbø.

I 1989 ble han tildelt Cornelis Vreeswijk-stipendet. Han har også vært nominert til en Grammy og i 2002 fikk han utdelt den prestisjetunge Notoddens Bluesfestivals Bluespris.

Les også: Den store musikkreisen

Stor inspirasjonskilde

– Han har alltid vært en inspirasjonskilde, og det som har hendt er tragisk. Dette året er ett djevelsk år, der mange store har gått bort. Sven er et savnet menneske og en savnet musikant, sier musikeren Louise Hoffsten, som har spilt med Zetterberg til Aftonbladet.

Ifølge den svenske avisen skadet Zetterberg skulderen i august i år og måtte avlyse en turné. Han skulle bare vise vei til en forvillet turist da han tråkket feil.

– Det er en risiko for at jeg ikke kan spille gitar igjen, men da fortsetter jeg som vokalist. Jeg vil ikke gi opp musikken, jeg kan fortsatt skrive og gjøre studiojobber, sa han da til Aftonbladet.

I høst gjorde han imidlertid comeback og avsluttet turneen bare et par dager før han døde.