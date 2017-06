20 år etter at han tok sitt eget liv hylles Ted Gärdestad

Torsdag var det 20 år siden den folkekjære, svenske artisten Ted Gärdestad tok sitt eget liv etter å ha slitt med alvorlige psykiske problemer i mange år. Han ble 41 år gammel. Nå er en film om hans liv under innspilling.

Ted Gärdestad var født i 1956 - og storebror Kenneth Gärdestad (69) som skrev tekstene til mange av hans melodier, bruker nå mye av tiden sin til å digitalisere Teds ukjente og upubliserte innspillinger. Sammen skrev de over hundre melodier.

– Ted bare trykket på innspillingsknappen og lot sjelen tale, sier Kenneth til Expressen om materialet han arbeider nå.

Til jul kommer filmen «Ted – för kärlekens skull» med Adam Pålsson i rollen som Ted Gärdestad. Så langt har ikke broren orket å være tilstede under innspillingen av filmen. Men han forteller til Expressen at nå skal han gjøre det, for å hedre Teds minne. Han kommer også til å besøke brorens grav.

Ted Gärdestad Født i 1956 og slo igjennom allerede som 15 åring. Han skrev et hundretallslåter. Blant de mest kjente er «Jag vill ha en egen måne», «Sol, vind och vatten», «Satellit» og «Angela». Han var gift to ganger - og fikk to barn med Ann Zacharias.

– Ted sa alltid at dette gjør vi sammen. Vi var et kjærlighetsfullt team. Vi likte hverandre. Vi kritiserte hverandre ikke så mye. Vi sa bare hva vi mente.

Kenneth glemmer aldri dagen for 20 år siden. Det var en midtsommerkveld som Ted gikk ut, for aldri å komme tilbake. Frykten, uroen for hva som hadde skjedd husker Kenneth som det var i dag. Ted skulle bare gå en liten tur.

– Jeg husker jeg tok med meg Teds hund Higgins ut i skogen og håpet at han klarte å søke ham opp. Men søket var helt forgjeves, forteller Kenneth Gärdestad til Expressen.

Tiltross for at han hadde to små barn valgte Ted, som i en årrekke led av schizofreni, å hoppe foran et pendlertog ved Häggviks station. Slik omtalte VG papir dødsfallet:

Sveriges artistyndling Ted Gärdestad (41) omkom i en togulykke søndag kveld.

Gärdestad, som i en alder av 15 år ble oppdaget av ABBA-skaperen Stikkan

Andersson, var en av Sveriges mest populære artister på 1970-tallet.

I 1979 representerte han Sverige i Melodi Grand Prix med låten «Satellitt». På

80-tallet var det stille men i 1994 gikk han igjen rett til topps på de

svenske hitlistene.

– Ted så egentlig livet i lyse bilder hele veien. Men det han omtalte som stemmene, hindret ham i å se verden som et sted kan kunne leve. Tragedien var at han ville så vel, men hans indre verden var ondskapsfull og ville han bare vondt, sier Kenneth Gärdestad i et intervju med Aftonbladet.

Han har det siste året opplevd en økende oppmerksomhet og anerkjennelse av Teds musikk og det han stod for rent musikalsk. TV4 har hyllet broren med et eget program, «Så mycket bättre», SVT har vist en dokumentar og til jul kommer spillefilmen om Teds liv.

Men Kenneth er alvorlig kreftsyk og vet ikke hva han har krefter til lengre.

– Jeg håper jeg kan klare det. Målet er i hvertfall å overleve så lenge, sier Kenneth Gärdestad til Expressen.