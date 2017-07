Svensk artist falt av scenen – ut i elven

Omgivelsene var spektakulære da Miss Li skulle spille konsert på en flåte midt i Skellefteå-elven. Men konserten fikk et vått opphold midt under seansen.

Det er Aftonbladet som skriver om Miss Li som holdt konsert på en flåte i Skellefteå-elven. Sangerinnen, som har vært nummer én i Sverige, opptrådte under festivalen En Flotte (en flåte) i den svenske byen.

Bilder fra konserten avslører at er ganske trangt på scenen. Under en låt stilte Miss Li seg ifølge avisen på pianoet på scenen, og da skjedde det som ikke skulle skje når scenen står midt i elven.

Artisten mistet balansen og falt i vannet. Men Miss Li er tydeligvis ikke en som gir seg så lett, så hun ble dratt opp igjen på scenen. Publikum, som skal ha vært flere tusen, jubler når hun blir dratt opp, og de jublet antakeligvis enda mer senere når artisten fortsatte å spille.

Dave Grohl fra Foo Fighters har også falt av scenen. Under en konsert i Sverige i 2015 brakk han beinet etter å ha falt av scenen foran tusener på tusener på Nye Ullevi. Men rockeren fortsatte, og ble bandasjert mens han sang. Foo Fighters måtte avlyse turneen som følge av bruddet, men konserten i Sverige fullførte han.

Norske Mira Craig har også erfaring med en uventet exit fra scenen. I 2005 hoppet hun fra scenen i en «stagedive» i den tro at det var et folkehav under henne som tok i mot. Men det var det ikke, og Craig deiset i bakken. Hun endte på krykker med en knust kneskål etter opptredenen som hun gjorde som oppvarmer for gruppen Fugees.