Strid om Hendrix-gitar – trekkes fra auksjon

En Fender Stratocaster angivelig spilt av gitarlegenden Jimi Hendrix vil likevel ikke selges av Heritage Auctions.

MONTEREY-GITAR, ELLER?: Dette er gitaren som Jimi Hendrix spilte på under Monterey-konserten i 1967. Eller kanskje ikke likevel. Foto: , AP

Det var litt av et klenodium Heritage Auctions hadde for salg: En av gitarene Jimi Hendrix brukte under sin sagnomsuste opptreden under Monterey Pop Festival i California i 1967.

Dette var konserten da Hendrix satte fyr på og slo i stykker gitaren, et ikonisk øyeblikk i rockhistorien.

Det var ikke denne, men en annen av gitarene hans som skulle selges.

Gitaren som var klar for salg var den Hendrix spilte på helt til ekstranummeret «Wild Thing» hvor han byttet den ut med en annen som han satte fyr på og ødela.

Gitaren var ventet å rake inn godt over seks millioner kroner, skriver AP.

Men salget blir ikke noe av, og Heritage Auctions har trukket gitaren. Grunnen er ifølge nyhetsbyrået at det har blitt sådd tvil om Hendrix faktisk spilte på gitaren under festivalen,etter at eksperter ha inspisert det angivelige vidunderet.

Fender Stratocasteren skulle selges i fasjonable Beverly Hills, hvor mange pengesterke folk er bosatt, via en privat samler i Storbritannia.

Hendrix hadde satt fyr på gitaren tidligere på året 1967. Under konserten på Astoria i Finsbury Park i London i mars 1967 gjorde han stuntet, og fikk selv mindre brannskader.

Denne halvbrente gitaren ble reddet ut, og solgt på auksjon i 2008 for 280.000 pund, ifølge Telegraph.co.uk.



Med dagens kurs betyr det godt over 3 millioner norske kroner.