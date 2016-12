Stor Cohen-hyllest i Spektrum

En rekke norske artisttopper – fra Aurora Aksnes (20) til Alf Cranner (80) – går sammen for å hylle avdøde Leonard Cohen med en stor konsert i Oslo Spektrum i april.

Prosjekttittel er «So Long – en uoffisiell minnekonsert for Leonard Cohen» og arrangeres i Oslo Spektrum den 25. april neste år.

Blant artistene som foreløpig er klare finner vi – foruten nevnte Aurora Aksnes og Alf Cranner – navn som Henning Kvitnes, Finn Kalvik, Anneli Drecker, Kirsten Bråten Berg, Paal Flaata, Claudia Scott, Åse Kleveland og Kristian Kristensen.

Prosjektleder er Christer Falck.

– Dette har vært et veldig kjipt år i musikkens navn. Tre av de aller største har dødd, og jeg synes det er rørende at så mange stiller opp. Jeg har vokst opp med en mor og mormor som har dyrket Cohen, så dette er pensum for meg, forteller Falck til VG.

Leonard Cohen døde i november, 82 år gammel.

– Det er med dyp sorg vi meddeler at den legendariske poeten, låtskriveren og artisten Leonard Cohen har gått bort. Vi har mistet en av musikkens mest ærverdige og produktive visjonære, sto det å lese i uttalelsen på artistens offisielle Facebook-side.

Cohen ble født i 1934 i Montreal, og var bare 22 år gammel da han debuterte som poet. Han skrev flere diktsamlinger og romaner før han ga ut sin første plate, «Songs of Leonard Cohen», i 1967.

Debutalbumet inneholdt blant annet låten «So Long, Marianne» – en sang skrevet til norske Marianne Ihlen, som var Cohens kjæreste på 1960-tallet.

I løpet av sin mangeårige karriere ga Cohen ut 14 studioalbum og åtte livealbum. Blant hans mest kjente låter er «Hallelujah», «Suzanne», «First we take Manhattan» og «Bird on the Wire».

I 1993 kom albumet «Hadde månen en søster ut» med oversatte Cohen-tekster til norsk ved Håvard Rem. Det er også Rem som blir konferansier for hyllestkonserten i Oslo Spektrum.

Leonard Cohen hadde et nært forhold til Norge, ikke minst gjennom sitt vennskap med forfatteren Axel Jensen og nevnte Marianne Ihlen, som var kjæreste med Cohen gjennom flere år.

Marianne Ihlen døde sist sommer, noe som fikk Leonard Cohen til å skrive en siste kjærlighetserklæring til henne der han også antydet at han ville følge etter om ikke lenge.

Han fikk dessverre rett.

Billettene til Oslo Spektrum-hyllesten legges ut fredag morgen.