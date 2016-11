«Stjernekamp»-Jonas slutter i journalist-jobben

For noen uker siden takket Jonas Skybakmoen (36) for seg i TV-serien «Stjernekamp». Nå gjør han det samme på jobb.

– Ja, jeg kan bekrefte at jeg har tatt sluttpakke i Adresseavisen, der jeg har vært ansatt de siste sju årene. Jeg slutter formelt sett til nyttår, sier Skybakmoen til VG.

15. oktober røk han ut av NRK-serien «Stjernekamp» - bare uker før finalen.

– Gjennom «Stjernekamp» fikk jeg muligheten til å jobbe med musikk på heltid i åtte uker. På mange måter gjenoppdaget jeg hvor viktig det er for meg å være kreativ. Altså at det gir mye mening for meg, jeg hadde det skikkelig kult i høst! Når sluttpakkene ble tilbudt i Adressa, så jeg egentlig på det som et spark i rumpa, sier Skybakmoen, som understreker at det ikke dermed er sagt at han ikke skal drive med journalistikk igjen.

36-åringen forteller at han tok beslutningen om å gi seg i avisen først og fremst fordi han har lyst til å jobbe mer kreativt.

– Til å begynne med handler det om egne prosjekter, både når det gjelder musikk og tekst. Vi har noen planer for bandet mitt Johndoe, men det er selvfølgelig andre ideer jeg har lyst til å forfølge, også, sier han.

Han sier det foreløpig er for tidlig å si hva disse prosjektene blir, men understreker at han ikke blir arbeidsledig med det første.

– Jeg ser jo en del muligheter nå, og det kan hende det åpner seg nye også. Jeg er åpen for tilbud, som de sier. Og så er det sånn at kona mi jobber i Oslo. Derfor har det ei ganske god stund vært planen min å komme meg dit, sier Skybakmoen.

– Hvordan er det å skulle slutte i Adresseavisen?

– Det er selvsagt vemodig å slutte i Adressa, der jeg har jobba som alt fra økonomijournalist til featurereporter og kommentator. Avisen har vært en strålende arbeidsplass for meg, og jeg kommer til å savne venner og kolleger. Jeg brenner fortsatt for kritisk journalistikk og mener dette er noe av det viktigste vi har.