Knut Anders Sørum bekrefter at Andreas er hans nye kjæreste

«Stjernekamp»-seieren i fjor høst var virkelig et vendepunkt for Knut Anders Sørum. Ikke bare strømmer jobbene på. Nå har han fått seg kjæreste også.

Det bekrefter både Knut Anders Sørum på sin private facebookside - og hans manager, Christian Dyresen overfor VG.

– Knut Anders har det bra, både privat og profesjonelt, sier Dyresen til VG.

Fredag skriver Sørum i en oppdatering på Facebook at han er i et forhold med Andreas Koschinski Kvisgaard.

I et intervju med Dagbladet forteller Knut Anders Sørum at han kjente Kvisgaard som dukket opp på avslutningsfesten etter «Stjernekamp» litt fra før. Denne kvelden ble de sittende og prate til langt på natt. Kvisgaard er skuespiller og kommer i likhet med Sørum fra Toten.

TROR IKKE SINE EGNE ØYNE: Her går det opp for Knut Anders Sørum (40) at han har vunnet «Stjernekamp» i fjor høstmetter at han har slått Nicoline Berg Kaasin (t.h). Foto: Fredrik Solstad , VG

– Vi har vært sammen i juleselskap og jeg var ikke nervøs et sekund for hva en tante eller onkel ville si. Forrige gang jeg hadde en kjæreste var jeg i skapet, livredd for å vise ham fram. Det var jo helt idiotisk, sier Sørum i intervjuet med papiravisen til Dagbladet.

Det var en overlykkelig Knut Anders Sørum som vant NRKs «Stjernekamp» i fjor høst.

– Hjernen har bare slutta å virke den nå. Den har gått i overload den, var vinnerens første reaksjon da resultatet ble klart.

– Det føles helt fantastisk, det er helt sprøtt. Det er en ganske tung tittel så jeg vet ikke om jeg klarer å leve opp til det, men jeg er hvert fall vinneren av «Stjernekamp», fortsatte Sørum etter at han har fått summet seg litt.

Han ble dermed den første mannen som vant «Stjernekamp» - og det ble åpenbart starten på et skikkelig løft for Sørums karriere. For det er ikke bare på Idrettsgallaen som overføres direkte på NRK1 lørdag han blir å se. Det neste halvåret har han 70 konserter på programmet.