Her er «Stjernekamp»-Jonas' stjernecamp

«Stjernekamp»-artist Jonas Skybakmoen (36) står på scenen foran hele Norge, men legger seg i en 15 kvadratmeter stor hybel.

36-åringen, som er vokalist i rockebandet Johndoe, har tatt dommere og anmeldere med storm denne høsten for sin innsats i «Stjernekamp».

Men stjernelivet er ikke som man skulle tro når kameraene skrus av og publikums applaus har lagt seg. Det er arbeid fra morgen til kveld. Hviletiden tilbringes i en 15 kvadratmeters leilighet rett ved Slottet i Oslo.

Uryddig type

– Det er to verdener, definitivt. På scenen er jeg nysminket, med klær som delvis er sydd til meg. Her hjemme ser det ut som det er bombet, sier Jonas Skybakmoen til VG.

Og som om ikke den trange leiligheten skulle vært nok - denne uken har det vært gravearbeider i gaten utenfor slik at vannet har blitt stengt.

– Akkurat nå er det vann her igjen, men de skulle stenge vannet inn mot helgen igjen. Så jeg håper bare jeg får tatt en dusj før sending på lørdag, sier artisten.

– Hvorfor bor du så sparsommelig?

– Jeg bor egentlig i Trondheim, så da har jeg fått en hybel av produksjonsselskapet mens jeg er her. Og jeg trives egentlig veldig godt.

– Kunne de ikke vært litt rausere og gitt deg flere kvadratmeter?

– Jeg har ikke noe problem med å bo sånn. Jeg har ikke så mye fokus på å ha det hjemmekoselig. Jeg sover her og spiser frokost her, og så stikker jeg ut for koreografiøvinger, kostymeprøver, opptak, lydprøver og sånt. Hvis det er noen som fortjener kritikk her er det meg selv, fordi jeg ikke har det ryddigere. Det gikk opp for meg da fotografen kom hit, sier han.

Spilte for mat og drikke

Skybakmoen er blant de mer ukjente deltagerne i årets «Stjernekamp». Som vokalist og gitarist i Johndoe hadde han sitt gjennombrudd på begynnelsen av 2000-tallet.

Men etter tre plater og årevis med lange turneer, ble bandet lagt på is i 2009.

– Vi drev med bandet 24 timer i døgnet, men var konstant blakke. Hele tiden. Vi levde fra hånd til munn, og spilte nesten konserter bare for backstagemat og -øl. Vi kunne spille 150 konserter i året. Men etter den tredje platen og påfølgende turné, kjente jeg på en tomhet. Jeg var 28, og bestemte meg for å søke på journalisthøyskolen. Klippe meg og få utdanning, smiler Skybakmoen.

– Det var litt sånn for alle i bandet. Folk fikk barn, vi ble etablert, utdyper han.

I HØYDEN: Det er plass til å tørke skjortene, men bare så vidt. Foto: Erlend Daae , VG

– Ingen uenigheter?

– Det var ingen krangling. Det var ikke noe vi snakket så mye om, det utviklet seg mer naturlig at folk begynte å gjøre litt andre ting, sier han.

Nå har imidlertid bandet gjort comeback.

Forsynt

– Det gikk noen år hvor jeg bare jobbet, og jeg tenkte jeg var ferdig med musikk for alltid. Jeg hadde det litt oppi halsen. Men så merket jeg at jeg ble deppet og lei meg av ikke å ha musikken i livet mitt. Jeg trenger å spille gitar, synge og lage låter. Så vi tok det opp igjen, og hadde to utsolgte comeback-konserter i Trondheim i 2013.

Selv har han hele veien sett seg selv som en underdog i «Stjernekamp», til tross for at tilbakemeldingene fra både anmeldere og dommere har vært gode gjennom konkurransen. I VG har han blant annet fått terningkast seks for sin tolkning av «I Put a Spell On You».

GATAS SKREKK: På grunn av arbeid i gaten utenfor har vannet blitt stengt i bygget Skybakmoen holder til. Foto: Erlend Daae , VG

Deltagelsen har definitivt endret på oppmerksomheten han får.

– Jeg har gitt ut plater i 13 år med Johndoe, men det er først nå jeg blir gjenkjent på gaten. Folk stopper meg og skryter, eller sier «du går videre på lørdag». Men det er bare positiv, herlig oppmerksomhet. Jeg setter veldig pris på det.

Når «Stjernekamp» er over i høst er det tilbake til å kombinere livet som artist og journalist i Adresseavisen i Trondheim.

Synger på norsk

Nå er det ikke lenger 150 konserter i året, men fortsatt perioder med mye musikk.

– Det er fortsatt ganske intenst. Vi har gitt ut tre plater på to år, kombinert med dagjobben i Adressa. Det har gått fordi begge deler har vært gøy, sier han.

Skybakmoen er gift, men har ikke barn. Kona bor i Oslo i forbindelse med studier, slik at de får sett hverandre mer nå mens «Stjernekamp» pågår enn til vanlig.

– Er det umulig å tjene penger nok til å leve på norsk rock med norske tekster i 2016?

– Det er ikke akkurat noe kjempeklima for rock i Musikk-Norge akkurat nå, om man ser hva som strømmes og hva selskapene satser på. Men da vi startet var det ikke noe klima for å synge på norsk. Nå synger nesten alle nye artister på norsk, har jeg inntrykk av. Og det er kult å se. Det viser at det er et publikum der ute. Om det er mulig å leve av er sikkert individuelt, og avhenger av suksessen man har. Kaizers Orchestra har jo levd av sine ting så det holder.