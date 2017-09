TV-aktuelle Benedicte Adrian (53) har vært stiv av skrekk i en måned og har gått ned tre kilo på de siste to ukene.

– Jeg har vært så redd at jeg har hatt vondt i kroppen de siste ukene, men jeg har egentlig ikke villet innrømme det. Alle trodde jo at jeg skulle gå rett inn og vinne hele greia, sier Adrian til VG.

Hun forteller om netter med kun tre timer sammenhengende søvn, økende redsel og dårlig matlyst.

– Man skal ikke ha et dårlig hjerte når man er med på «Stjernekamp». Jeg har gått ned tre kilo siden premieren, og selv om det er tre kilo jeg ikke savner, er det nok nå. Det er jo bare tull å være så redd.

Hard medfart

53-åringen har fått en særdeles tung start med massiv slakt fra både anmeldere og TV-seere – både på første og andre sending. Forrige uke reddet hun seg med et nødskrik da Hilde Lyrån (54) trakk det korteste strået og røk ut.

– Hvis jeg skal bortforklare prestasjonene mine de første to ukene, vil jeg slite meg ut. Denne situasjonen er bare noe jeg må «face». Og så må jeg innse at jeg er like mye verdt som menneske, for etter program to gikk det på selvtilliten løs, innrømmer hun.

DOLLIE DE LUXE: F.v. Ingrid Bjørnov og Benedicte Adrian i 1986.

Hun har evaluert de siste par ukenes erfaringer med sine nærmeste.

– Vi har innsett at det jeg gjorde, rett og slett ikke var bra. Ungene var ikke dødsfornøyd med mora si. Det var jo ikke noe pent å få noe sted. Jeg fikk så overtenning at jeg nesten bare måtte le selv. Men det er bare én vei ut av dette, og det er å jobbe seg sønder og sammen og ikke ta det så alvorlig.

Vurderte sykmelding

Selv om Adrian fremsto som ganske «tøff i trynet» da hun snakket med VG etter første sending, var det tøffe tak. Hun var inne på tanken om at kanskje ikke dette fristet likevel.

– Jeg lurte på om jeg ville miste lysten til å stå på scenen og tenkte «Hva skjer nå?». Har jeg lyst på en sykmelding og rett ut nå – eller tar jeg utfordringen? Jeg kom frem til det siste. Dette er jo en selskapslek i utgangspunktet, og det har gitt mersmak. Så da har jeg kanskje blitt litt modnere?

På tross av medfarten føler Adrian seg privilegert.

– Jeg er i en alder hvor folk sliter med helt andre problemer på hjemmebane enn hva Thomas Feldberg sa til dem på TV på lørdag.

RIVALER: Foran f.v.: Gaute Ormåsen, Didrik Solli-Tangen, Aleksander Walman. Bak f.v. Benedicte Adrian, Adam Douglas, Ida Marie Børli Sivertsen, Erlend Bratland, Ida Makeda Dyhre Halvorsen og Lisa Børud.

Presset fra omgivelsene er ekstra stort på nettopp henne. Adrian har tenkt det samme selv når hun har fulgt «Stjernekamp» fra sofaen – at konkurransen er skumlere for dem som har noe å tape.

– Ingen forventer like mye av de nyere artistene. Det er underdogene som blir heiet frem, mener Adrian, som kan skilte med en snart 40 år lang musikkarriere.

– Jeg har fått et forventningspress som det er umulig å leve opp til. Da jeg fikk høre fra folk før første sending at «dette fikser du, du kommer til å vinne», tenkte jeg at det er lett for dem å si. «Stjernekamp» er laget for å destabilisere alle. De må være sikre på at de finner en sjanger du ikke er god til. Og det er jo nettopp det som er sjarmen med konseptet, innrømmer hun og ler.

Yoga

Fra å ha oppsøkt tre sangpedagoger, kiropraktor, coach og thai-massasje de siste ukene, har 53-åringen den siste uken funnet roen gjennom yoga.

– Det var så intenst at jeg ikke fikk satt foten ned i gulvet og fordøyd alt. Men nå har jeg fått stablet nervene på plass og fått kontakt med kroppen igjen. Før det var dette nesten en «ute av kroppen»-opplevelse, trolig fordi jeg tenkte altfor mye. Det har gått opp for meg hvor viktig dette er for meg, og hvor lenge jeg har vært borte fra bransjen, sier den tidligere Dollie de Luxe-stjernen.

Låter og rekkefølge 1. Lisa Børud: «All Jacked Up» – Gretchen Wilson 2. Didrik Solli-Tangen: «Drive (For Daddy Gene)» – Alan Jackson 3. Ida Maria: «Rose Garden» – Lynn Anderson 4. Gaute Ormåsen: «Life Is A Highway» – Tom Cochrane (Rascal Flatts) 5. Benedicte Adrian: «Lipstick» – Runaway June 6. Aleksander Walmann: «Whiskey Lullaby» – Brad Paisley & Alison Krauss 7. Erlend Bratland: «Before He Cheats» – Carrie Underwood 8. Makeda: «9 To 5» – Dolly Parton 9. Adam Douglas: «I Can't Do This» – Vince Gill

Adrian ble advart mot «Stjernekamp» av venner og rådgivere, men angrer ikke på at hun sa ja.

– Det verste ville vært å gå inn og ut av «Stjernekamp» uten at noen merket at jeg var med. Egentlig er jeg full av faen. Jeg vil ikke være flink og forsiktig pike. Derimot vil jeg leve når jeg lever og bare «gønne på». Så får jeg heller ta støyten.

Skremt av dommerne

Hun beskriver dommerpanelet som «haier»:

– Det er guffent å stå foran dem. Nå er de virkelig blitt nådeløse og gir tvilende TV-seere våpen og fyr på bålet, ler Adrian.

Men selvironi har hun:

– Jeg har jo lagt lista enda høyere for meg selv og greid å bli underdog på en uke. Godt jobba, men altså ikke helt planlagt. Nå må jeg i hvert fall slå til, sier Adrian, som skal i ilden med county-låten «Lipstick» av Runaway June.

Hun innrømmer å ha øvd på grensen til det maniske, og at hun er svært bevisst på låtvalget:

– Jeg er veldig ydmyk overfor de store countryartistene. Du kødder ikke med dem når du er meg! Derfor hadde jeg ikke lyst til å ta en klassiker. La oss håpe at alle gode ting er tre – at alle gode ting er country!

Etter første sending leste Adrian kritikken i sosiale medier. Det har hun sluttet med.

– Nå har jeg et bedre støtteapparat rundt meg, og rådet deres er at jeg ikke skal lese alt. Det vil ikke få meg opp. Og det er jo et liv etter «Stjernekamp» også.