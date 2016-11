Sting på scenen i Bataclan ett år etter massakren

Rockestjernen Sting åpnet konserten i Bataclan med ett minutts stillhet for de 90 menneskene som ble drept i lokalene i Paris for ett år siden.

– Vi kommer ikke til å glemme dem, sa den britiske sangeren på fransk da han gikk på scenen i Bataclan lørdag kveld.

– I kveld skal vi oppnå to ting: Det første er å minnes dem som mistet livene sine i angrepet. Og så skal vi feire livet og musikken på dette historiske stedet, sa 65-åringen.

Tidslinje over angrepene: I løpet av tre timer slo terroristene til mot seks mål

Konsertstedet åpnet igjen lørdag, ett år etter at islamske ekstremister gikk til angrep på publikum med automatvåpen og bombebelter under en konsert med bandet Eagles of Death Metal.

Sikkerhetsoppbudet i Paris var massivt i forbindelse med konserten lørdag kveld. Utenfor Bataclan ble publikum møtt av store sperringer, omfattende kroppsvisitering og et stort antall væpnet politi.

Overlevende: – De skjøt på oss som om vi var fugler

FØRSTE ARTISTEN: Sting gjenåpner Bataclan en dag før ettårsmarkeringen Foto: Kamil Zihnioglu , AP

Kom alene

Bataclan fikk store skader i terrorangrepet. Når konsertstedet åpner igjen, er det fullstendig rehabilitert, men likevel akkurat likt.

Til stede i Bataclan lørdag kveld er flere hundre overlevende og etterlatte etter terrorangrepene i Frankrike. 25 år gamle Aurelien Perrin overlevde massakren, men vennen hans Nicolas Berthier ble drept.

– Jeg kom alene i kveld. Det er veldig tungt, for jeg får fortsatt flashback fra den kvelden. Jeg sto akkurat her, bare på andre siden av baren da det skjedde, sier Perrin.

EODM-Hughes: – Jeg trenger ikke mareritt. Det holder med det jeg husker

Gråt og applaus

Etter å ha minnet ofrene med ett minutts stillhet, startet Sting den følelsesladde konserten med låta «Fragile» og sang: «Nothing comes from violence and nothing will». Blant publikum var det mange som gråt.

Men publikum brøt ut i applaus og trampeklapp da Sting, som hadde med seg den fransk-libanesiske trompetstjernen Ibrahim Maalouf, fremførte låta «Message In a Bottle».

– Jeg skal sende en SOS til verden. Bare håp kan holde oss i live, sang briten.

U2-Bono: Hjalp terrorrammet band i Paris

OVERLEVENDE OG ETTERLATTE: Flere i publikum under Stings konsert i Bataclan var selv eller kjente noen som var rammet av terroren for et år siden Foto: Christophe Ena , AP

Overlevende publikum

Alle de 1.000 billettene som ble lagt ut for salg, ble revet bort i løpet av en halvtime. Sting spilte på Bataclan for første gang med bandet Police allerede i 1979. Inntektene fra lørdagens konsert skal ifølge Sting selv gå til foreninger som hjelper de overlevende.

– Konserten blir nesten som å ta musikken og gleden tilbake fra dødskreftene, sier George Salines, som mistet sin 28 år gamle datter Lola i massakren, før konserten.

Salines var blant rundt 250 overlevende og etterlatte som overvar Sting-konserten i Bataclan lørdag kveld.

Politiet foreller: «Ikke en lyd, masse blod og 7-800 livredde mennesker på gulvet»

Først

Om lag 1.500 publikummere var inne i konsertlokalet da blodbadet startet 13. november i fjor. Angriperne både skjøt og kastet granater mot dem.

Søndag markeres ettårsdagen for terroren, som også rammet flere restauranter og det nasjonale fotballstadionet i Paris.

I alt 130 mennesker ble drept, 90 av dem på Bataclan. I tillegg døde flere av islamistene som sto bak angrepene i Paris.