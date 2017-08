Steven Van Zandt prøvde flere måter å få en mer permanent tilknytning til Norge. Løsningen ble musikkskole for barn på bluesfestivalen i Notodden.

Steven Van Zandt (66) har de siste årene blitt en skikkelig norgesvenn. Han har tidligere omtalt Norge som sitt andre hjem. I 2015 ble det bekreftet at det kun ble tre sesonger av serien «Lilyhammer» hvor han både var produsent og hadde hovedrollen.

Det gikk derimot ikke lang tid før han var tilbake på norsk jord, da i samarbeid med Notodden Bluesfestival, i forbindelse med talentutvikling og musikkskolen festivalen arrangerer.

– Helt siden TV-serien så har vi lett etter en måte å kunne ha en mer permanent tilknytning til Norge. Vi prøvde å få til noe rundt Lillehammer og en TV-linje på filmskolen, vi prøvde det meste. Så oppdaget vi Notodden, og reiste dit for noen år siden. Jeg bare forelsket meg, forteller Van Zandt til VG.

«Little Steven Blues School»

Han sitter først i første vogn på Kongsbergtoget. Det er bare noen timer siden han landet på Oslo Lufthavn etter noen uker hjemme i New York. Artisten kom først til Notodden for å snakke om talentutvikling, og i dag er han selv en del av programmet. Hans organisasjon «Rock and Roll Forever Foundation» og Notodden Bluesfestival arrangerer hvert år «Little Stevens Blues School» i forbindelse med festivalen.

– Det er en stor ære for meg, forteller han om at skolen ble oppkalt etter ham.

Musikkskolen for barn har vært der lenge, men i 2015 ble også den verdenskjente artisten med på programmet. Van Zandt forteller at hans organisasjon allerede skriver flere timer med pensum og timer som legges ut på nett. Noen av disse la dem inn i opplegget på Notodden.

– Det er fint å ha noe som er «ongoing» som gjør at jeg hele tiden har en grunn til å komme tilbake til Norge, forteller van Zandt.

Saken fortsetter under bildet

PÅ EGNE BEN: Steven van Zandt er tilbake med sitt første soloalbum siden 80-tallet. Foto: Krister Sørbø , VG

Musikkskolen er kun to uker i året, men han håper at de kan utvide den til å bli en helårs-greie. Han legger ikke skjul på at det er begrenset hva de rekker å lære på den korte tiden, men at det kan dytte dem i en riktig retning.

– Ser du for deg at det kan bli verdensstjerner av talentene fra Notodden?

– Verdensstjerner er kanskje litt ambisiøst, ler han.

– Men kanskje de en dag kan leve av musikken, eller så er det en fantastisk hobby å ha i helgene. Det er ikke like lett å leve av musikken i dag som det var før. Vi vil gi dem enhver mulighet, og samtidig jobber vi med å gjenopprette infrastrukturen som ikke er der lenger, sier han.

Artisten sikter da til klubber og radiostasjoner som før spilte rock and roll og blues. Han mener at det ikke lenger er like kult å spille et instrument.

– Folk er mer opptatt av flere ting nå. Det kan være disko, hip hop eller elektronika og folk jobber mye med PC-er. Jeg skal ikke rangere noe, men det er en annen verden nå.

Han mener at unge talenter ikke får noe særlig hjelp av samfunnet i dag, men at de må fortjene oppmerksomheten sin på en annen måte.

Norsk musikk

Van Zandt mener det alltid har vært mye talent i Norge, både i musikken og senere har han også oppdaget talentet i skuespiller- og TV-bransjen. Selv hører han på flere norske band.

– Du har The Cocktail Slippers, The Dogs, og det bandet med det «crazy» navnet, hvem var de igjen? Spør han sin manager.

– Death By Unga Bunga? svarer han.

– Death By Unga Bunga, sier van Zandt med et smil.

Til høsten slipper han sitt første soloalbum på 20 år. Van Zandt er kanskje mest kjent som gitaristen i Bruce Springsteens «The E Street Band», men han har også fem soloalbum i bagasjen.

– De siste 20 årene har artisten Little Steven blitt litt ignorert, så jeg kunne ikke bare fortsette der jeg slapp på 80-tallet. Jeg måtte starte litt på nytt, forteller han.

– Trump forklarer seg selv

Artisten forteller at han egentlig ikke planla å bli noen frontmann, men at han ønsket å snakke om politikk.

BARNDOMSVENNER: Bruce Springsteen og Steven Van Zandt på scenen på Ullevaal stadion Foto: Frode Hansen , VG

– Det var ikke så mange som snakket om det da, og eneste måten jeg kunne gjøre det var å gå frem og bruke musikken. På den tiden mente alle at Regan var gud, det gjorde ikke jeg, og jeg ville gjerne snakke om de tingene vi var involvert i men som ingen snakket om, forklarer han.

– I dag er det annerledes. Jeg trenger ikke forklare Trump til noen, han forklarer seg selv, ler van Zandt.

På lørdag står han på scenen med sitt 15-mannsband på Notodden. Til høsten har han planlagt turné både i USA og Europa. Han legger til at de kommer til Oslo i november. 66-åringen ser for seg at det vil ta to, kanskje tre turneer før han igjen har kontroll over egen timeplan.

– Nå spiller vi små steder, eller det er begrenset hvor små scener vi kan spille på fordi vi må ha plass til alle, legger han til med et smil.