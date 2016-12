Status Quo-Rossi: - Jeg var ikke klar for dette

De rocket verden rundt i 50 år før Rick Parfitt døde brått på julaften. Nå har hans gode venn og kollega Francis Rossi skrevet en siste hilsen.

De så ut til å være evighetsmaskiner innen rocken, Status Quo. Og de to ubestridte frontfigurene var siden 1966 har vært Rick Parfitt og Francis Rossi som sammen boogierocket seg gjennom flere tiår, begge på vokal, begge på gitar.

Julaften kom den triste beskjeden om at Rick Parfitt døde brått etter at han ble lagt inn på sykehus i Spania med en infeksjon. Tidligere i år ble det klart at Parfitt trakk seg tilbake fra bandet og turnering, mens Francis Rossi fortsatte.

Nå har Rossi skrevet en hilsen til Parfitt hvor han uttrykker følelsen av sjokk etter vennens bortgang.

– Jeg var ikke klar for dette. Rick Parfitt har vært en del av min egen historie i 50 år. Uten tvil det lengste forholdet i mitt liv. Dette forholdet var også det som ga meg mest, det mest frustrerende, det mest kreative og levende. Fra tidlig av jobbet vi sammen for å skape Quo-sounden, uttrykket og hitlåtene, skriver Rossi.

Status Quo i 40 år: Les VG-intervju med gutta fra 2005

BOOGIEHELTER: Rick Parfitt og Francis Rossi i full konsentrasjon for å servere boogierock til folket. Foto: å© Luke Macgregor / Reuters , Reuters

– Vi var et lag, en duo, et partnerskap og likevel to veldig forskjellige folk som bearbeidet det å bli eldre, med konstant turnering, suksess og det å klare å holde flammen brennende på forskjellige måter. Han utviklet sin egen sound, sin egen stil og han inspirerte en generasjon gitarister. Rick var en erketypisk rockestjerne, en ekte original, han mistet aldri gleden, sansen for litt kødd og for å leve livet i høyt tempo med høy risiko. Hans liv var aldri kjedelig, han var mer høylytt, levde kjappere og mer fritt enn noen av oss, skriver Rossi.

Han nevner også at det var flere episoder på veien, men at det likevel er et sjokk å miste ham.

– Selv i et år som har krevd så mange av våre beste, og nå også George Michael, så har Rick Parfitt en spesiell posisjon. Jeg var ikke klar for dette.