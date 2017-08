Superduoen om sin første konsert: – Helt spesielt

TRONDHEIM (VG) De norske stjerneprodusentene i Stargate har gjort «alt» bak scenen. Nå inntar de den selv.



I et lystett lokale inne på Dahls bryggerier sitter to av verdens største produsenter og gjør siste finpuss før sin første konsert noensinne.

Tor Erik Hermansen og Mikkel Storleer Eriksen har mildt sagt hatt kjempesuksess under navnet Stargate. De har blant annet fått topp-plasseringer på internasjonale hitlister med låter produsert for stjerner som Rihanna og Beyoncé.

Tidligere i år ble det kjent at Stargate nå vil stå på scenen under eget navn. Torsdag kveld stepper de to produsentene ut på scenen på Borggården i Trondheim under sin aller første helaftens konsert.

Vil skape noe



– Det viktigste er at det er gøy å lage det. Vi har alltid likt å lage ting. Enten det er låter for de helt nye artistene eller for de aller største artistene, så har vi alltid vært fascinert av prosessen fra å få ting til å bli noe. Dette har noe av det samme ved seg, å skape noe fra ingenting, sier Hermansen om det å spille foran publikum.

– Vi har heldigvis mye materiale å ta av, så vi starter ikke helt på null der. Det er en ny utfordring, og det er gøy å lage det og se om vi får det til. Det blir ikke bare enda en dag i studio, plutselig er vi her og prøver å få dette til å stemme, legger han til.

Selve inspirasjonen til å gi ut musikk under eget navn og selv stå på scenen hentet duoen fra et samarbeid med bandet Coldplay. I fjor sommer varmet de to nordmennene opp for 90.000 publikummere under en Coldplay-konsert i Los Angeles. Det ga mersmak.

– Chris Martin hadde rett i at det å stå på scenen og føle den energien er noe helt spesielt, sier Tor Erik Hermansen.

– Det er gøy å spille live og få direkte kontakt med publikum. Det er gøy å gjøre noe med grafikk, skjermer og lys slik at det blir en totalopplevelse. Vi har sikkert blitt inspirert av festivaler som Coachella og av andre som spiller. Vi vil prøve å gjenskape den følelsen, legger Mikkel Eriksen til.

PÅ HJEMMEBANE: Stargate spiller sin første konsert i Norge. VG møtte duoen på øving før torsdagens konsert. Foto: Ole Martin Wold , VG

Sluttet sirkel



Det er ingen tvil om at torsdagens konsert under Olavsfestdagene på flere måter blir spesiell for duoen.

– Det er litt som en sluttet sirkel å komme tilbake hit hvor det startet. Å komme hit er spesielt, sier Mikkel Eriksen til VG.

– Vi kjenner mye mennesker her, både venner og familie, det gjør det ekstra stort for oss. Det føles intimt, sier Hermansen.

Rundt dem lyser skjermer opp i takt med musikken som runger ut over høyttalerne. En ring av miksebord, synther og keyboard står foran skjermene. Men nå er det ikke Rihanna, Beyoncé eller Coldplay som skal fylle scenen. Det er Stargate selv. Alt av lys og grafikk er produsert spesielt for denne ene konserten. De anslår at det er brukt 500 timer kun på å spesialdesigne animasjonene som skal fylle skjermene.

– Er ikke dette veldig kostbart?

– Det koster mye.

– Hvor mye?

– Helt sinnssykt mye. Vi ville at det skulle se bra ut og det koster. Men det er verdt hver krone.

Under konserten blir det en god miks av både helt nytt og gammelt materiale. De to mener at timingen er rett for å både stå på scenen og gi ut musikk under eget navn.

– Vi kunne nok ha begynt med dette for lenge siden, men med tanke på livsstil og alt var vi ikke fokusert på det. Vi var på et annet sted i livet, men nå passer det bedre. Selve DJ-formatet har også blitt mer vanlig, sier Hermansen.

LAGER SHOW: Tor Erik Hermansen (til venstre) og Mikkel Storleer Eriksen vil gi publikum i Trondheim en god opplevelse med musikk fra hele katalogen og et heftig lysshow. Foto: Ole Martin Wold , VG

Målet er å ha det gøy

Han forteller at DJ-kulturen har endret seg stort de siste årene, og at det derfor føles mer naturlig å gå til scenen. Målet for konserten torsdag kveld er først og fremst å ha det gøy og lage et skikkelig show for publikum.

– Vi har alltid vært fascinert av dem som lager musikken, ikke bare de som synger det. De største DJ-ene i dag er jo produsenter, de bare produserer sin egen musikk.

De to forteller hemmelighetsfullt at de fremover har planer om å gi ut mer musikk, både under eget navn og som produsenter for andre.

– Det vi har lært er at det eneste vi kan gå etter er hva vi syns er bra, og hva vi står for. Vi kan ikke prøve å være Calvin Harris eller Kygo. Vi må gjøre det vi gjør og omfavne det som er genuint for oss, sier Hermansen.

– Det er kult at vi kan gi ut materiale under vårt navn der vi kan være helt fri med tanke på hva vi utgir. Ofte jobber vi med artister der vi lager bra ting som ikke nødvendigvis passer på et album eller et prosjekt, så da kan vi få gi ut de låtene, sier Eriksen.

Følger norske musikere



Selv om Stargate-gutta er for ringrever å regne da det kommer til musikkproduksjon er de fremdeles ferske på scenen. De to forteller at de følger nøye med på hva som skjer i den norske musikkbransjen.

– Det begynner virkelig å ta av. Det er viktig å samarbeide med de nye navnene, så det gjør vi ganske mye. Vi får dem inn i studio, utveksler ideer og hjelper hverandre, sier Eriksen.

– Jeg syns nordmenn er mye tøffere nå enn de var for noen år siden og tenker rett til utlandet med en gang, og lar ingen ting stoppe seg. Det er veldig kult! Da tar man skjebnen i egne hender, sier Hermansen til VG.

KOSTBART PROSJEKT: Stargate-gutta forteller at det er lagt ned mye penger og mange arbeidstimer for torsdagens konsert. Foto: Ole Martin Wold , VG

De to trekker frem navn som Kygo, Cashmere Cat, Astrid S, Sigrid og Alan Walker. Sistnevnte skal varme opp for Stargate under konserten i Trondheim.

– Alan er flink. Han kom på en m åte ferdig skapt. Noe av det f ørste han slapp låt helt unikt. Vi hadde veldig sansen for låten «Faded ». Han er et av de mest spennende nye, norske navnene. sier Tor Erik Hermansen og smiler.

Duoen ser på det å ta med seg Walker på konserten som et slags generasjonsskifte, selv om de avviser at de vil levere stafettpinnen videre.

– Det er også å sende et signal om vi innser at det er et generasjonsskifte og at han er en del av den nye generasjonen norsk popmusikk. Det er en slags overlevering, men jeg vil heller kalle det et samspill mellom generasjoner, sier Hermansen til VG.



Men gi seg? Nei. Det har duoen ingen planer om.

– Så lenge vi digger det som spilles på radio og liker å holde på med musikk er det ingen grunn til å gi seg, avslutter Eriksen.

