Stargate tilbake som artister – med stjernehjelp

De norske hitmakerne får med seg solide navn til å fronte sin nye singel, for første gang under eget navn siden 2002.

SYNGER FOR NORDMENNENE: P!nk, her på Disney-premiere i fjor. Foto: Frederick M. Brown , AFP

Tor Erik Hermansen og Mikkel S. Eriksen har hatt kjempesuksess som produsenter under navnet Stargate, med blant annet topplasseringer på Billboard, og samarbeid med arister som Beyoncé og Rihanna.

Nå tar nordmennene tar steget bort fra rollen som «bakmenn» og er tilbake som artister under navnet Stargate. Det skriver det amerikanske bransjebladet Billboard.

De to ga ut to singler under navnet StarGate i 2001 og 2002, men nå er det et langt større maskineri som settes i gang.

VG omtalte singelen først som en debut, men det er altså ikke helt korrekt.

De har skrevet kontrakt med storselskapet RCA Records, og singeldebuterer allerede 10. mars med singelen «Waterfall». Der har de med seg to store navn. Sia og P!ink synger på låten. Stargate kjenner Sia fra tidligere, fra da de samarbeidet med henne for å skrive Rihanna-hiten «Diamonds». Ifølge plateselskapet var det Sias idé også å få med P!nk på låten.

Det er ikke kjent om de vil lansere et album under navnet, men i uttalelsen heter det at de vil gi ut «musikk sammen med våre favorittartister på vår kommende musikk». Duoen har på Instagram gitt noen bittesmå smakebiter på hvordan den nye låten høres ut.

VG har ikke lykkes å få en kommentar fra Mikkel S. Eriksen i Stargate torsdag.