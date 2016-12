Kirke trykket Tupac-tekst med banneord

Ved en feiltakelse trykket en kirke i Sri Lanka opp Tupac Shakurs rap-tekst til «Hail Mary» i stedet for salmen.

Kirkegjengerne som trodde de skulle få salmeteksten til «Ave Maria», fikk i stedet teksten til den avdøde rapperens låt «Hail Mary».

Der sto det blant annet «Hevn er den søteste glede, etter det å få seg fi...», melder CNN.

En av de oppmøtte i kirken, Andrew Choksy, forteller til CNN at flere ble sjokkerte.

– Mange var i sjokk og lurte på om det var en spøk eller om noen faktisk skulle rappe låten. Et par av de eldre damene foran oss klarte ikke å stoppe å stirre på programmet, sier han.

Mens den kristne salmen har en ganske dydig tekst, inneholder Tupac sin referanser til vold, drap, skyting, kvinnelige kjønnsorgan og n-ordet.

Ifølge bilder publisert på sosiale medier, var tekstheftet printet til en gudstjeneste i Colombo, Sri Lanka, 11. desember under overskriften «Joy to the world 2016: A Festival of Music for Peace & Harmony». Den var arrangert av erkebispedømmet.

En prest fra erkebispedømmet, Father Da Silva, opplyser til CNN at de samlet inn heftene igjen da de oppdaget feilen.

– Siden var midt i heftet. Da folk så på siden, så de den før programmet startet. To stykker ble klar over det og ga oss beskjed, forteller han.

Ifølge presten stemmet feilen fra en ung gutt som hadde jobben med å printe heftet. Han hadde lastet ned feil versjon av sangen.

– Vi er veldig lei oss for at dette skjedde, sier Da Silva.

