Universal og Spotify inngår avtale

Musikkselskapet Universal Music Group og strømmetjenesten Spotify har inngått en mangeårig lisensavtale som gir betalende kunder større tilgang.

Strømmetjenesten har lenge basert seg på å være gratis og reklamefinansiert for dem som ønsker det, og reklamefritt med enkelte tilleggstjenester for brukere som ønsker å betale en viss sum i måneden. Den nye avtalen ser ut til å endre prinsippet om at alle Spotify-brukere skal ha like godt musikkutvalg.

Leste du: Fanny Anderson sto frem som bifil i video

Ifølge Music Business Worldwide har de to storselskapene forhandlet om avtalen i to år, og den sees som et viktig skritt på Spotifys vei mot å prøve seg på børsintroduksjon.

MBW antar at Universal Music Goup (UMG) har gått med på en lavere andel av inntektene, mot motytelser som for eksempel å kunne sette krav til Spotifys vekst i abonnementer.

Fikk du med deg: Julia Michaels røper dramaet bak Kygos OL-opptreden

Musikkmediet peker også på at den nye avtalen bryter prinsippet Spotify hevdet de aldri ville bryte: At enkelte albumlanseringer kun vil være tilgjengelige for de betalende brukere.

STORT SELSKAP: Artistene Katy Perry og Sam Smith med UMG-toppsjef Lucian Grainge på et Universal Music Group-arrangement etter Grammy-prisen i februar 2015. Foto: Lester Cohen , AFP

I pressemeldingen fra Spotify sier administrerende direktør Daniel Ek:

– Vi vet at ikke alle album fra alle artister bør lanseres på samme måte, og vi har jobbet hardt med UMG for å utvikle en ny og fleksibel lanseringspraksis. Fra og med i dag kan Universal-artister velge å slippe nye album kun på Premium i to uker, for å gi abonnenter en tidligere sjanse til å utforske hele det kreative verket, mens singlene vil være tilgjengelig for alle våre lyttere på Spotify.

Husker du: Rihannas nye singel streames ikke

UMG-sjef Sir Lucian Grainge, peker på at Universal og Spotify har vært partnere siden strømmetjenester var en liten inntektskilde for åtte år siden.

– Samarbeidet med digitaltjenestene ga oss industriens første virkelige vekst på nær to tiår. I dag står strømmetjenestene for majoriteten av handelen. Vår utfordring er å omforme den oppsvingen til bærekraftig vekst (…) I UMG har vi ikke bare fornyet distribusjonsmodeller og teknologi, men hele forretningsmodeller. Det eneste konstante må være god musikk og rettferdig kompensasjon for artister og opphavspersoner, sier han i pressemeldingen.

I 2014 opplevde Spotify at Taylor Swift bestemte seg for å trekke musikken sin fra strømmetjenesten. Først holdt hun sitt nye album borte fra tjenesten, deretter trakk hun hele katalogen sin.

Sjefen i Swifts plateselskap, Scott Borchetta, uttrykte den gang i et intervju med Financial Times skepsis til hvor mye, eller lite, artistene får betalt for musikken sin av strømmetjenestene. Flere artister har tidligere valgt å boikotte Spotify eller trekke utvalgte album.