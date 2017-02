Popdebutant Sigrid Raabe får massiv ros av amerikanske bransjetopper

20-åring fra Ålesund tar verden med storm.

«POPARTISTER: Dette er singelen dere må prøve å slå i 2017. Lykke til!»

Slik låter det på Twitter fra Jason Lipshutz, musikkredaktør i det amerikanske musikkbransjebladet Billboard.

Redaktøren legger ved en link til Sigrids singel «Don't Kill My Vibe».

Les også: Kygo og Selena – «gørrkjedelig stjernekrangel»

Han er ikke den eneste som har falt for låten. Etter 13 dager har sangen allerede 2,6 millioner avspillinger på Spotify.

– Vanvittig stas, sier 20-åringen, hvis fulle navn er Sigrid Solbakk Raabe.

(saken fortsetter under)

Mer ros til den norske popdebutanten kommer fra en av verdens største og mest ettertraktede låtskrivere akkurat nå: Julia Michaels (23).

Sjekk: Danker ut Michael Jackson med norsk låt

Hun står blant annet bak Justin Biebers «Sorry» og har selv en diger hit på gang som artist med singelen «Issues».

HITMASKIN: Julia Michaels har laget låter for og med Justin Bieber, Ed Sheeran, Britney Spears, Selena Gomez og Demi Lovato – for å nevne noen. Hun er også Sigrid-fan. Foto: HALLGEIR VÅGENES

– «Don't Kill My Vibe» er virkelig flott, det er så digg å høre noe som er så annerledes, innovativt og NÅ, sier Michaels til VG.

– Pop kan bli monotont og trendbasert, og da er det så bra at noen er villige til å bryte med trendene. Sigrid gjør det. Melodien, ordene hennes og produksjonen drar deg inn.

– Blir låten stor, tror du?

– Å ja!

Verdens heteste



– Oj oj!, sier Sigrid når VG forteller henne om velsignelsen.

– Jeg er stor fan av Julia Michaels' låtskriving, så dette betyr mye for meg!

Fikk du med deg? Marcus & Martinus bryter med manageren – pappa tar over

Sigrid nøyer seg med fornavnet som artistnavn, i likhet med venninnen Aurora Aksnes, som hun deler management med.

Og i likhet med Aurora har Sigrid fått et tidlig fotfeste i Storbritannia. BBC flesket like godt til og kalte «Don't Kill My Vibe» verdens heteste låt:

GRUNN TIL Å BLISE: Sigrid har sterk medvind i starten av karrieren. Foto: PETROLEUM

Sunnmøringen har de siste årene bodd i Bergen, hvorfra karrieren har skutt fart.

Det har resultert i en platekontrakt med giganten Island Records, som også håndterer Sigrids karriere i USA – slik de allerede gjør med Astrid Smeplass.

Ifølge Sigrid er det mange i New York som hører på låten hennes.

– Den streamer faktisk mye på Manhattan! Jeg har jo plateselskap der borte også, og var der og gjorde mye promo forrige uke, forteller hun.

Da stakk Sigrid også innom et arrangement på New York Fashion Week:

(saken fortsetter under bildet)

Neste uke skal hun tilbake til det store eplet for å promotere mer og spille konsert.

Sjekk: – Aurora er magisk!

HØYT OPPE: Sigrid høster massiv ros for sin debutsingel. Foto: HELGE MIKALSEN

Gamle forbilder



Her hjemme har NRK P3 satt «Don't Kill My Vibe» i høyeste rotasjon, mens P1 har lagt den på sin B-liste.

– Et godt refreng går aldri av moten, smiler Sigrid.

Hun oppgir Neil Young og Joni Mitchell blant sine største inspirasjonskilder.

Av nyere artister regner hun Coldplay og Adele som avgjørende for at hun selv ville bli artist.

Og ambisjonene er?

– Jeg er evig pessimist, eller i alle fall realist. Men det har gått veldig bra hittil. Så lenge jeg får lov til å drive med dette er jeg fornøyd.