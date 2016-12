Norske Seebs superhit nest mest strømmet i hele verden i 2016

Drake, Astrid S, Kygo og Rihanna topper hver sine lister når Spotify oppsummerer musikkåret, men norske Seeb har den nest mest spilte låten globalt.

Hvert år lager Spotify lister over hvilke artister som spilles mest via deres strømmetjeneste. I år satte Drake ny Spotify-rekord med låten «One Dance» som er avspilt over en milliard ganger, melder Billboard.

Dette er andre året på rad den kanadiske artisten troner øverst på listen. Ifølge NME er Drake den mest strømmede artisten gjennom tidene.

Kygos posisjon som den som blir mest spilt via streamingtjenesten i Norge kan virke urokkelig, men globalt må han i år se seg slått av Seeb. Den norske trioen, som består av Simen Eriksrud, Espen Berg og Niklas Strandbråten, har nemlig den nest mest spilte låten i hele verden med sin remiks-overhaling av Mike Posner-låten «I Took A Pill In Ibiza».

– Utrolig moro at Seeb-gutta kommer på en annenplass globalt. De har hatt et eventyrlig år med sin Mike Posner-remix og fortjener dette, sier Stein Østbø, VGs musikkjournalist.

Ellers mener Østbø at listene ser veldig forutsigbare ut og helt som ventet, om man har fulgt med på hva som har ligget på toppen av Norges offisielle hitliste – VG-lista i løpet av 2016.

– Det eneste som kan minne om en mulig kontrovers her må være om egoet til Kanye West blir såret av å bli gruset av både Drake og Justin Bieber på de globale listene.

TOPPER LISTER: Kygo, Drake og Astrid Smeplass er noen av de som er mest spilt på Spotify i år. Foto: NTB SCANPIX, AP og FREDRIK SOLSTAD, VG

Her hjemme er det Astrid S og Kygo som trekker det lengste strået som mest spilte kvinne og mann på strømmetjenesten. Musikkjournalisten har imidlertid en helt annen favoritt.

– Det norske året kan – også i følge det som er de mest spilte artistene – deles i tre hovedbolker; EDM, russemoro og Marcus & Martinus. Det speiler vel det norske året godt når det gjelder popularitet, selv om det skjer mye bra utenom dette også. Det beste fra Bergen i 2016 var for eksempel ikke Kygo og Alan Walker, men de herlig bredformatsrockerne i Hjerteslag.

Her er Spotifys egen oversikten over de mest spilte artistene.

De mest spilte artistene globalt:

Drake

Justin Bieber

Rihanna

Twenty One Pilots

Kanye West

De mest spilte artistene i Norge:



Kygo

Justin Bieber

Alan Walker

Drake

Marcus & Martinus

De mest spilte norske artistene i Norge:

Kygo

Alan Walker

Marcus & Martinus

Freddy Kalas

TIX

De mest spilte låtene globalt:

«One Dance» (feat. WizKid and Kyla) – Drake

«I Took A Pill in Ibiza» – Seeb Remix – Mike Posner

«Don’t Let Me Down» (feat. Daya) – The Chainsmokers

«Work» – Rihanna

«Cheap Thrills» – Sia

De mest spilte låtene i Norge:

«Fragile» – Kygo

«Love yourself» – Justin Bieber

«Faded» – Alan Walker

«One Dance» – Drake

«Girls» – Marcus & Martinus

De mest spilte kvinnelig artistene globalt:

Rihanna

Ariana Grande

Sia

Adele

Fifth Harmony

De mest spilte mannlige artistene globalt:

Drake

Justin Bieber

Twenty One Pilots

Kanye West

Coldplay

De mest spilte kvinnelige norske artistene i Norge:

Astrid S

Julie Bergan

Ina Wroldsen

Sandra Lyng

Aurora

De mest spilte norske mannlige artistene i Norge:

Kygo

Alan Walker

Marcus & Martinus

Freddy Kalas

Karpe Diem

De mest spilte albumene globalt:

«Views» – Drake

«Purpose» – Justin Bieber

«ANTI» – Rihanna

«Blurryface» – Twenty One Pilots

«Beauty Behind The Madness» – The Weeknd

De mest spilte albumene i Norge:

«Purpose» – Justin Bieber

«Views» – Drake

«Hei» (Fan spesial) – Marcus & Martinus

«Blurryface» – Twenty One Pilots

«This Is Acting» (Deluxe Version) – Sia