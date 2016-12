Låten norske Seeb remikset til himmels er Grammy-nominert

Flere norske artister ble tirsdag nominert til Grammy-pris for 2016.

Den norske duoen Seeb, som består av Espen Berg og Simen Eriksrud, er ikke direkte nominert til USAs største musikkpris, men har all grunn til å føle seg som del av det gode selskap.

Les også: Simone var popstjerne, nå har ektemannen tatt over

Mike Posner-låten «I Took A Pill In Ibiza» er nemlig en av de fem nominerte i en av kategoriene som får mest oppmerksomhet: «Song of the year».

Sangen var ikke i nærheten av å bli en hit før den norske remiksen ble sluppet.

Tallene sier sitt: På Spotify har remiksen 715 millioner avspillinger, mens originalen har 22 millioner.

Forrige uke ble remiksen utropt til verdens nest mest spilte låt på Spotify i år.

Da meldte Mike Posner på Facebook:

– Jeg må gi all ære til Seeb for å ha laget en fantastisk låt ... det er virkelig deres sang mer enn min.

Fullstendig oversikt over nominasjonene ligger på Grammys hjemmeside.

Beyoncé er nominert i hele ni kategorier, mens Drake, Rihanna og Kanye West alle er nominert i åtte hver.

På listen finner vi forøvrig norske navn som Cashmere Cat (Magnus August Høiberg fra Halden). Han er nominert i kategorien «Best R&B song», som en av tre låtskrivere på Tory Lanez-låten «Luv».

Husker du? Natalie Coles familie raser mot Grammy-hyllest

Stargate er nominert i kategorien «Best song written for visual media», for Shakira-låten «Try Everything», som den norske duoen har skrevet sammen med Sia Furler.

Maja S.K. Ratkje er nominert i kategorien «Best surround sound album», for platen «And Sing …».

Lydmannen Morten Lindberg har fått en rekke Grammy-nominasjoner tidligere. Han er involvert i ovennevnte Ratkje-album, og det ditto nominerte albumet «Reflections» med Øyvind Gimse, Geir Inge Lotsberg & TrondheimSolistene.

For sistnevnte plate er han i tillegg nominert i kategorien «Best engineered album, classical» (beste lydteknikk, klassisk).

TrondheimSolistene er forøvrig også nominert i klassen «Best Chamber Orchestra/Best Small Ensemble».

Fikk du med deg? Bernhoft: – Føler at jeg har vunnet Grammy

Dette er alle nominasjonene i «song of the year»:

* Beyoncé: «Formation» – låtskrivere: Khalif Brown, Asheton Hogan, Beyoncé Knowles og Michael L. Williams II

* Adele: «Hello» – låtskrivere: Adele Adkins og Greg Kurstin

* Mike Posner: «I Took A Pill In Ibiza» – låtskriver: Mike Posner

* Justin Bieber: «Love Yourself» – låtskrivere: Justin Bieber, Benjamin Levin og Ed Sheeran

* Lukas Graham: «7 Years» – låtskrivere: Lukas Forchhammer, Stefan Forrest, Morten Pilegaard og Morten Ristorp

Prisutdelingen finner sted 12. februar i Los Angeles. Programleder for TV-showet er James Corden.