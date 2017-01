Ed Sheeran i Norge

I all hemmelighet ble verdensstjernen Ed Sheeran (25) hentet til Oslo tidlig denne uken.

Ed Sheeran er hovedsakelig i Norge for å møte nordisk presse i forbindelse med hans nye album som kommer 3. mars.

Samtidig har hans plateselskap, Warner Music, hatt et stort internasjonalt markedsmøte i Oslo denne uken, der Ed Sheeran var den store overraskelsen tirsdag kveld da han uventet dukket opp for å spille splitter nye låter for Warner-topper fra hele verden.

Det opplyser Warner Music i Norge til VG.

Den 6. januar i år overrasket Ed Sheeran fansen med å gi ut to nye singler, hans første utgivelser siden 2015. «Shape Of You» og «Castle On The Hill» var åpenbart etterlengtet, ettersom de skapte Spotify-historie ved å bli verdens to mest streamede låter i løpet av et døgn med til sammen over tolv millioner streams i løpet av de første 24 timene.

Ed Sheeran – som i tidligere intervjuer har røpet at han setter stor pris på norske artister som Kygo, Susanne Sundfør og Bernhoft – har i løpet av sin korte karriere rukket å hanke inn utallige priser og topplasseringer på verdens hitlister. De to ferske singlene gikk unikt nok inn på de to øverste plassene på den offisielle hitlisten i Sheerans hjemland, England.

Ed Sheerans kommende album – som blir hans tredje – har fått tittelen «÷» (deletegnet). Briten har gjort det til en tradisjon å bruke matematiske tegn. Hans første album het «+», mens multiplikasjonssymbolet ble tatt i bruk på hans andre album, «x».