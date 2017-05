Ed Sheeran gir ut Seeb-remiks

Den norske trioen kan antagelig notere seg ytterligere hundretalls millioner avspillinger i løpet av året.

Om man søker på «Ed Sheeran» på Spotify nå er en Seeb-remiks det første som dukker opp.

Deretter ser man årets største internasjonale hit, «Shape Of You», som har over 915 millioner avspillinger.

Den nest mest spilte sangen fra Sheerans siste album er «Castle On The Hill», som har over 360 millioner avspillinger.

Og det er den som nå har fått en Seeb-overhaling.

SEEB-KLIENT: Ed Sheeran. Foto: WARNER

Seeb ble dannet i 2015 av trønderne Espen Berg og Simen Eriksrud, begge ringrever i produsentfaget.

De fikk et formidabelt gjennombrudd med sin remiks av amerikanske Mike Posners «I Took A Pill In Ibiza», som ble fjorårets nest mest spilte låt på Spotify globalt.

Remiksen har i skrivende stund over 843 millioner avspillinger.

Stjerner i kø



– «Ibiza»-remiksen er et fenomen av typen du aldri kan kalkulere med, sa Simen Eriksrud da VG intervjuet Seeb i vinter.

SEEB-KLIENTER: Coldplay. Foto: REUTERS

– Jeg tror aldri jeg vil oppleve noe lignende i hele min karriere, og kan ikke ha «Ibiza» som målestokk for alt vi gjør. Men nå står jo folk i kø for å jobbe med oss, fortalte Espen Berg.

Dette har han tydeligvis rett i.

Seeb, som har utvidet besetningen og blitt en trio, er nå åpenbart etablert som remiksere for de største artistene i verden.

Den forrige høyprofilerte Seeb-remiksen var av Coldplays «Hymn For The Weekend». Foreløpig Spotify-tall: 342 millioner.