Mel Bs tidligere barnepasser er ilagt besøksforbud

Nå har Melanie Bs advokater sørget for at også hennes tidligere barnepasser er ilagt kontakt- og besøksforbud.

Mel B (41) hevder at den tidligere barnepasser , Lorraine Gilles, har hatt et forhold til eksmannen og driver utpressing mot henne, skriver ENews.

I forrige uke fikk den tidligere Spice Girls-stjernen Mel B rettens medhold i å ilegge Stephen Belafonte (41) besøksforbud, samt forbud mot i det hele tatt å nærme seg henne og barna. Det samme gjelder nå for Gilles, som er pålagt å holde seg minst 100 meter unna Mel B og ikke på noen måte plage henne.

Melanie Brown – som er hennes fulle navn, hevdet ifølge TMZ overfor retten at Belafonte blant annet har mishandlet henne fysisk, at han har gjort barnevakten gravid. I tillegg hevder sangerinnen at eksmannen blant annet har truet med å lekke private sex-opptak.

Artisten hevder også at hun flere ganger har forsøkt å forlate Belafonte, men at hun har blitt truet til å bli, ifølge TMZ, som har fått innsyn i papirene.

En av grunnene til at Mel B valgte å gå rettens vei også vedrørende Lorraine Gilles, er ifølge ENews for å få tilgang til en oppbevaringsboks som den tidligere barnepasser har leid. Det er her Gilles ifølge advokatene oppbevarer kompromitterende materiale som Mel B ikke ønsker skal komme i gale hender.

I følge ENews hevder Mel Bs advokater de har fått rettens medhold i at Gilles inntil videre ikke kan fjerne noe fra oppbevaringsboksen.

Mel B giftet seg med Belafonte i all hemmelighet juni 2007 etter kun få måneders bekjentskap. Separasjonen kom få måneder før parets ti års bryllupsdag.