Mel B skilles fra ektemannen

Den tidligere Spice Girls-stjernen (41) bryter med Stephen Belafonte (41) etter ti år.

Det er Mel B som har søkt om skilsmisse fra ektemannen, skriver People.

Selv om paret gjentatte ganger har vært utsatt for spekulasjoner om knute på tråden, kommer bruddet relativt overraskende. Så sent som i februar hyllet Belafonte kona på Instagram ved å gratulere henne med åtte gjennomførte uker på musikalscenen på Broadway.

«Kan gratulere min supersexy, multikunstner av en kone for å ha spilt hovedrollen i «Chicago» på Broadway!! Men alle gode ting har en ende, og nå får jeg kjæresten min hjem igjen», skrev ektemannen sammen med en rekke rosende hashtags.

Samme måned skrev Mel B til ektemannen på Instagram at «Vi har vært gjennom alt mulig som normalt ville splittet mennesker fra hverandre, men vi har kommet sterkere ut av det. Du elsket meg før jeg i det hele tatt visste hvordan jeg skulle elske meg selv. Du er hele min verden, kjære».

TALENTDOMMER: Mel B i NBCs TV-studio for noen måneder tilbake. Foto: AP

Likevel har Melanie Brown – som er hennes fulle navn – ført opp 28. desember for datoen for separasjonen, skriver People, som har fått innsyn i skilsmissesøknaden.

Sangeren ber om delt omsorg for parets fem år gamle datter. Hun har i tillegg to døtre på 17 og ni fra tidligere forhold med Jimmy Gulzar og Eddie Murphy. Også Belafonte har en 12 år gammel datter fra før.

I søknaden ber Mel B retten om å slippe å betale underholdsbidrag. Årsaken til bruddet er ikke kjent.

Mel B giftet seg med Belafonte i all hemmelighet juni 2007 etter kun få måneders bekjentskap. Romansen og etterdønningene av Mel Bs tidligere forhold ble for syv år siden brettet ut i realityserien «Mel B: It's a scary World».

Separasjonen kommer altså få måneder før de kunne feiret ti års bryllupsdag. Den tidligere «Scary Spice»-artisten har de siste årene vært aktuell som dommer i «America's Got Talent».

Stephen Stansbury, som han opprinnelig heter, er produsent og regissør.