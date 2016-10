Geri Halliwell viser frem babymagen

Tidligere «Spice Girl» Geri Harriwell (44) er gravid - og nå viser hun frem magen.

Popstjernen venter sitt andre barn – og nå har hun lagt ut et bilder på Instagram hvor hun viser frem magen, skriver ET.

– I studio, står det på et sort/hvitt bilde som ble publisert tirsdag.

Da hadde hun allerede på mandag delt et bilde hvor en av de andre i Spice Girls legger hånden sin på den voksende magen – og skriver «godt å dele gleden #mamaspice.

Emma Bunton, også kjent som «Baby Spice» postet også et bilde på Instagram hvor hun gratulerte sin «fantastiske venninne».

Giftet seg i fjor

Halliwell giftet seg med Formel 1-sjef Christian Horner (42) i mai i fjor. Halliwell har datteren Bluebell (10) fra et tidligere forhold, og Horner har datteren Olivia fra før.

Halliwell, bedre kjent som «Ginger Spice» i sin storhetstid med Spice Girl, har vært sammen med Red Bulls Formel 1-sjef Christian Horner siden mars i 2014, og paret offentliggjorde forlovelsen i november samme år. Halliwell var tidligere forlovet med millionæren Fabrizio Politi, men de brøt forlovelsen etter 11 uker.

Da Geri ga seg i Spice Girls i 1998, var det angivelig fordi hun var blitt uvenner med de andre bandmedlemmene. Men hele gjengen samlet seg i 2012 for å opptre under avslutningsseremonien under London-OL.

Tobarnsmor



Åpenheten rundt Halliwells andre graviditet står i kontrast til den første, da hun ikke bare nektet å fortelle offentligheten hvem som var far til Bluebell – hun holdt også barnefaren på avstand. Først etter at den lille jenta var født gikk hun med på å la eksen Sasha Gervasi se datteren sin.

Men selv med to barn, er det stykke igjen opp til Spice Girl-kollega Victoria Beckham (42), som har fire barn med David Beckham. Melanie Brown, 41, («Mel B» eller «Scary Spice») har tre, Emma Bunton, 40, («Baby Spice») har to, mens Melanie Chisholm, 42, («Sporty Spice») har ett.