To måneder senere har Arve Tellefsen endelig fått Spellemannpris-trofeet

Hadde gått hjem da den opprinnelig skulle deles ut.

Det er ikke uvanlig med litt ståk under Spellemannprisen.

En av årets snakkiser oppstod da Tommy Tee og Åse Kleveland ropte opp Arve Tellefsen som vinneren av årets hederspris – bare for å oppdage at hedersmannen allerede hadde forlatt lokalet.

Han skulle tidlig til sengs, på grunn av konsert dagen derpå.

Nå, drøye to måneder senere, har fiolinesset endelig fått det fysiske beviset på prisen, under en seremoni på Spellemannprisens kontor.

– Jeg ble veldig rørt over at jeg skulle få denne prisen. Og det skjønte jeg jo et døgn etterpå da, sier Tellefsen i en video publisert på Spellemannprisens Facebook.

HADDE PRIS, MANGLET VINNER: Tommy Tee og Åse Kleveland på Sentrum Scene 28. januar. Foto: NTB SCANPIX

Forsvinningsnummeret var ikke noe stunt, hevder han.

Ikke med vilje



– Det er noen som spekulerer i at jeg gjorde det med vilje for å få ekstra oppmerksomhet rundt prisen. Men det var ikke meningen det da, forklarer veteranen.

Tellefsens manager Bea Levine-Humm opplyser at artisten har vært travelt opptatt med konserter og sportslige aktiviteter siden slutten av januar.

Til VG forteller Spellemann-styreleder Marte Thorsby hvorfor det har tatt så lang tid å få overlevert trofeet.

– Det var bare et praktisk spørsmål om å finne et tidspunkt som passet for alle.

Thorsby understreker at Spellemann tar utdelingsblemmen helt og holdent på sin kappe.

– Utdelingen av hedersprisen gikk ikke helt etter planen dessverre, det var veldig synd vi ikke fikk delt ut prisen under selve showet, sier Thorsby, som lover å gjøre det hun kan for at lignende ikke skjer igjen.