Regissør Marie Kristiansen om Jenny Hval-video: Vil ha pen nakenhet i feminismen

Den bejublede artistens musikkvideo går verden rundt. Noe av oppmerksomheten kunne hun vært foruten.

Torsdag ble Jenny Hval (36) trippelnominert til Spellemannprisen, for albumet «Blood Bitch».

Det var fjorårets mest kritikerroste norske plate – også utenfor Norge, hvor tidsskrifter som Pitchfork og The Guardian hadde den på sine årsbestelister for 2016.

Hval ble ikke nominert i Spellemanns videokategori. Men hun har akkurat sluppet en video til låten «The Great Undressing» – se den øverst i saken – som fort kan gi henne æren ved neste korsvei.

I videoen går skuespiller Marte Germaine Christensen rundt og gjør sine ymse gjøremål, som å sykle, handle hvitevarer og gå på fest, uten en tråd på kroppen.

BEJUBLET: Jenny Hval får stor oppmerksomhet, både for sin musikk og sine videoer. Foto: JENNY BERGER MYHRE

En rekke internasjonale musikknettsteder har publisert videoen, som får betydelig oppmerksomhet på nett.

Mange som poster videoen i sosiale medier, særlig i USA, merker den med «NSFW» (= «not safe for work»).

Det liker Hval dårlig.

– De bruker det når det er nakenhet eller elementer som gjør at man ikke bør se det på PC'en på jobben. En veldig kjedelig og unødvendig måte å omtale en video på.

HUMORISTISK FEMINST: Marie Kristiansen. Foto: JØRGEN BRAASTAD

Hun synes NSFW-stempelet gjør mange forskjellige uttrykk om til kun én ting.

– Det snevrer inn ekstremt mange kunstuttrykk til å handle om sex, mener Hval.

– Sårt og ekte



Regissør Marie Kristiansen (34) påpeker at videoen handler om ganske mye, unntatt nettopp sex.

– Jeg har lenge hatt tanker om å lage dette, hvor en naken kvinnekropp gjør noe helt normalt, i stedet for å bli iscenesatt i noe konstruert – som den stort sett har blitt opp gjennom tidene, og gjerne i forbindelse med noe seksuelt.

Nakenhet er sårt og ekte, synes hun.

PRISBELØNNET: Marie Kristiansen og Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid i Karpe Diem fikk Spellemannpris i januar 2016. Foto: NTB SCANPIX

– Og når man stripper kroppen for klær, mote, silikonpupper og alt slikt blir den kanskje et symbol på ensomhet og isolasjon i en verden hvor det er viktig å passe inn og være lik alle andre.

Castet ikke kropp



Videoen er ifølge Kristiansen et feministisk statement.

– I likhet med det meste jeg lager. Det handler om å se verden gjennom en kvinnes øyne. Det er jo menn som gjør dette stadig vekk, uten at det blir kalt et sjåvinistisk statement.

TURNÉKLAR: Jenny Hval spiller verden rundt i 2017. I Norge spiller hun på Rockefeller i Oslo 23. februar og på Øya i august. Foto: JENNY BERGER MYHRE

Kristiansen medgir at den nakne kroppen i «The Great Undressing» kan være et uoppnåelig ideal for mange.

– Men jeg er litt lei av at hvis det skal være et feministisk statement så må jenta være under gjennomsnittet pen og ha en kroppsvekt som er over gjennomsnittet. Jeg castet en personlighet, ikke en kropp.

Kristiansen vant Spellemannpris for beste musikkvideo i 2015, Karpe Diems «Hvite menn som pusher 50».

For 2016 ble hun torsdag nominert på ny, for denne videoen:

– Det blir aldri noen vanesak å være nominert. Jeg tror jo aldri jeg vinner noe, ler hun.

Kristiansen er tilhenger av å bruke humor også når budskapet er viktig.

Både på det og andre områder føler hun slektskap til Jenny Hval.

– Jeg tror vi har til felles en uredd og ukonvensjonell tilnærming til feminisme, som kanskje ikke er så politisk korrekt.