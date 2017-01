Norges største popduo prioriterte finsk Melodi Grand Prix, fikk prisen overlevert av Kygo i videoopptak.

– Denne har jeg hatt hjemme en stund, den er tung. Nå er det deres tur, sa Kygo da tvillingene fikk trofeet overlevert.

Vinnerne selv henvendte seg til faren sin, Kjell Erik Gunnarsen, som er dypt involvert i sønnenes suksess.

– Du er den store grunnen til at vi står her akkurat nå, sa Marcus.

Til VG – via Skype fra Finland – sier duoen:

– Dette er en utrolig stor ære for oss. Det er helt uvirkelig, helt sykt! Det største som har skjedd oss i hele vårt liv!

– Vi skulle veldig gjerne ha vært der, men vi hadde allerede takket ja til å være her og da kunne vi ikke.

Mangel på tilstedeværelse fra Norges største popstjerner har blitt et problem for Norges største musikkprisutdeling.

Les også: Kygo uteblir igjen, får hard kritikk

14-åringene Marcus & Martinus har et eventyrlig popår bak seg, hvor de har lagt hele Norden for sine føtter.

Tvillingene er imidlertid ikke tilstede på Spellemann-utdelingen i kveld.

VINNER: Astrid Smeplass.

De befinner seg i Finland, hvor de promoterer sin ferske film og i kveld opptrer på finnenes svar på Melodi Grand Prix.

Sjekk: Tone Damli elsker Astrid S

Blant øvrige vinnere i kveld er Astrid «S» Smeplass, som ble kåret til årets nykommer.

Den jublende 20-åringen takket sine foreldre, som er tilstede i salen.

– Tusen takk for at dere sa ja til at jeg kunne slutte på videregående da jeg var 17 år, sa Smeplass, som også var raus med sin manager Halvor Marstrander.

– Du er min bror, bestevenn og reservepappa, jeg er veldig heldig som har deg i livet mitt!

Se bilder fra rød løper her:

Flere høyprofilerte Spellemann-vinnere er ikke å finne ved kveldens utdeling.

Aurora Aksnes er på turné i Australia. Hun ble utropt til årets popsolist.

Alan Walker er ifølge Dagbladet på promotur fra Mexico til Japan, og får følgelig ikke svippet innom den norske musikkbransjens festaften.

Det hindret ikke den 18 år gamle bergenseren i å bli tildelt prisen for årets låt: «Faded», som har svimlende 588 millioner avspillinger på Spotify.

Her er kveldens prisvinnere:

Årets Spellemann: Marcus og Martinus

Hedersprisen: Arve Tellefsen

Årets Album: Karpe Diem – «Heisann Montebello»

Årets Musikkvideo: Aurora, regissører Arni & Kinski – «I Went Too Far»

Årets Produsent: Cashmere Cat

Årets tekstforfatter: Cezinando – «Barn av Europa»

Årets Nykommer: Astrid S

TONOs Komponistpris: Gjermund Larsen Trio – «Salmeklang»

Årets Låt: Alan Walker – «Faded»

Blues: MK's Marvellous Medicine – «MK's Marvellous Medicine»

Indie: The Switch – «The Switch Album»

Urban: Karpe Diem – «Heisann Montebello»

Popgruppe: Highasakite – «Camp Echo»

Viser: Frida Ånnevik – «Her Bor»

Folkemusikk/Tradisjonsmusikk: Anders Røine – «Kristine Valdresdatter»

Rock: Kvelertak – «Nattesferd»

Danseband: Torgeir & Kjendisene – «En Runde Til»

Samtid: Ensemble Neon – «Neon»

Barnemusikk: Superbarna – «Hipp Hurra»

Elektronika: Biosphere – «Departed Glories»

Åpen Klasse: Susanna – «Triangle»

Jazz: Nils Petter Molvær – «Buoyancy»

Popsolist: Aurora – «All My Demons Greeting Me As A Friend»

Klassisk: Trondheimssolistene – «Reflections»

Metal: Okkultokrati – «Raspberry Dawn»

Country: Darling West – «Vinyl and a Heartache»