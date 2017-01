Kommentar om Spellemann: Stjernen som ble fadet ut

Kommentar Hvor ble det av den største stjerna på en ellers lysende norsk musikkhimmel i 2016?

Som alltid når Spellemannprisens nominerte offentliggjøres er det noe det er plent umulig å bli klok på. Og det bør snakkes om.

Alan Walker, dere. Hørt om han? Fana-gutten som i desember 2015 - innenfor reglene til å bli nominert for 2016 - ga ut «Faded», en låt som satte rekord etter rekord på Norges offisielle hitliste, VG-lista, og som brukte fjoråret til å legge hele verden under seg.

Hele 570 millioner ganger, faktisk. Så mange ganger er den spilt på Spotify. Smak på det tallet og se om ikke det hadde fortjent en nominasjon som Årets Nykommer. Nix.

Smak på den og se om den ikke fortjener en nominasjon som Årets Produsent også. Nix.

VGs MUSIKKEKSPERT: Stein Østbø. Foto: Nils Bjåland , VG

Og hvordan er det for øvrig mulig å overse Niklas Strandbråten, Espen Berg og Simen Eriksrud i SEEB i denne kategorien?

Heldigvis finner vi Alan Walkers «Faded» nominert i Årets Låt-kategorien. Der er reglementet slik at hitlisteplasseringer og kommersiell suksess også spiller inn.

Da er det egentlig bare å dele ut den prisen på forhånd, men ikke sett penger på det; når en Spellemann-harpe skal deles ut, er det sjelden noen som vet hvor harpen hopper!

Nytt av året er også at kategoriene Popgruppe, Popsolist og Urban ikke kun tar hensyn til kvalitet, men også til relevans, som det heter. Hva nå enn det betyr.

Trolig dreier det seg om kommersiell suksess, hvilket gjør det enda mer merkelig at Alan Walker heller ikke i Popsolist-kategorien er funnet tung nok, slik Fana-kompisen Kygo er.

Selveste storeslemmen da, Årets Spellemann? Får Alan Walker den?

Det er i så fall modig gjort av Spellemann-komiteen. I fjor gikk den gjeveste prisen til Kygo fra Fana i Bergen. Tør de virkelig å gi den til nok en gutteroms-DJ, fra nøyaktig samme sted, to år på rad?

Kommersielt fortjener Alan Walker mer enn det han er avspist med i nominasjonsprosessen i år, kunstnerisk er det foreløpig mer tvilsomt. Men lokomotivene nasjonalt og internasjonalt i det norske toppåret 2016 er fremdeles DJer - øyeblikkene er også i år overlegent intellektet, slik det var i fjor da Kygo ble Årets Spellemann foran de flestes (og min) favoritt, Susanne Sundfør.

Jeg holder gjerne en knapp på en kvinne i år også, jeg, og ikke bare fordi det er på høy tid. Aurora Aksnes er absolutt en kandidat. Hun har hanket inn tre nominasjoner og blitt en yndling både ute og her hjemme. Selvsagt er platen til Jenny Hval - også hun med tre nominasjoner - både bedre og djervere, men Hval er for seriøs til å bli en medie-darling på linje med Aurora.

Marcus & Martinus - de er for lette for Årets Spellemann, vel? Si ikke det. 2016 har vært 14-åringenes store år, kronet med to utsolgte Spektrum og en medvind i Sverige og Danmark med Urds styrke.

Tvillingene hadde allerede i fjor muligheten til å bli - så vidt meg bekjent - tidenes yngste Spellemann-vinnere. I år kan den tittelen gå til den 13 år gamle guttesopranen Aksel Rykkvin, nominert i nykommer-klassen.

Karpe Diem, med flest nominasjoner (fire), fikk Årets Spellemann allerede i 2010. Og det spørs om de burde vært nominert i det hele tatt i år, ettersom låtene deres ble utgitt i 2015, i likhet med Alan Walkers «Faded». Riktignok en uke før fristen utløp den 10.november for Spellemann 2016 (som altså utdeles i 2017), men slike flytende frister skaper forvirring.

I fjor var det Astrid Smeplass' «2AM» som forårsaket lignende forvirring, og det er trolig på sin plass å oppfordre til diskusjon rundt hva som regnes som et kalenderår i Spellemannkomiteen. Hvorfor ikke sette den naturlige årsavslutningen som endelig frist, unngå avvik fra dette og flytte selve utdelingen til lenger ut på våren?

For meg - og mange andre, vil jeg tro - slutter kalenderåret den 31.desember. Hvert eneste år, faktisk. Slik har det vært siden verdens mest kjente kjortel og sandaler snek seg rundt på jorden for litt over 2017 år siden.

Men det er med han som i tilfellet med Spellemann; jeg har for lengst sluttet å tro på etablerte sannheter fra den kanten.

STEIN ØSTBØ